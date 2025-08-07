Porážka s favoritem, basketbalisté v přípravě na ME nestačili na Španělsko

Čeští basketbalisté podlehli v Málaze v přípravném utkání před mistrovstvím Evropy Španělsku 73:87 a neuspěli stejně jako v úterý proti B-týmu úřadujících kontinentálních šampionů. Za tým kouče Diega Ocampa, který nastoupil bez rozehrávače Tomáše Satoranského, byl nejlepším střelcem s 11 body Jaromír Bohačík. Za vítěze dal 15 bodů Josep Puerto.
Češi se představí příští týden na turnaji v Mnichově, kde je v pátek čeká souboj se Srbskem a v sobotu duel o umístění proti Německu, či Turecku. V generálce před šampionátem v Rize se ve čtvrtek 21. srpna utkají v Pardubicích s Gruzií.

„Španělé nám ukázali, na co musíme být připraveni. Viděli jsme, že jsme schopni hrát s tím nejvyšším levelem, když budeme schopni udržet nějakou naši intenzitu a styl hry, který je od nás požadován,“ řekl po utkání český pivot Adam Kejval.

Český tým v úvodu po trojkách Víta Krejčího a Ondřeje Sehnala vedl 6:0 a na snížení Španělů na 5:6 zareagoval další trefou z perimetru Jan Zídek. Po jeho dalším koši a trojce Bohačíka dovršil sedmibodovou šňůru Tomáš Kyzlink a bylo to už 16:7. Následná desetibodová série ale poslala poprvé do vedení domácí.

Malibu, Ibiza. Ale vyjde Zídkovi i Riga? Pokračovatel rodu tvrdí: Udělám pro to vše

Na startu druhé čtvrtiny odpověděl Martin Kříž, ale Španělé osmibodovou šňůrou unikli do náskoku 25:18. Po koších Kříže, Petra Křivánka, trojce Bohačíka a trefě Kejvala ještě Češi naposledy vedli 27:25. Španělé ale následující pasáž vyhráli 11:0 a první poločas zakončili s devítibodovým náskokem (40:31).

Na úvod třetí čtvrtiny Češi snížili díky Křížovi a trojce Martina Peterky, ale Španělé odskočili do dvojciferného náskoku. Ocampův výběr ztrátu stahoval, po Kejvalově koši a Kyzlinkově trefě z perimetru zkorigoval na 57:60, jenže následovala sedmibodová šňůra Španělů.

Na přelomu třetí a čtvrté čtvrtiny Španělé díky dvěma šestkám Willyho Hernangómeze, dvěma košům Xabiho Lópeze-Arosteguiho a trojce Puerta získali vedení 76:59. O největší rozdíl v zápase - 19 bodů - se postaral Puerto. Pěti body snížil Ondřej Sehnal a po koši Lópeze-Arosteguiho měl ještě poslední slovo díky dvěma úspěšným šestkám Peterka.

Podle Kejvala to byly v Málaze kvalitní testy. „Pracujeme všichni hodně zodpovědně na naší přípravě, abychom pak na mistrovství Evropy byli co nejlíp připravení a podali co nejlepší výkony,“ prohlásil hráč Brna.

Kejval sváděl pod košem souboje i s pivotem Barcelony Willym Hernangómezem. „Mně osobně to dalo sebevědomí, že jsem s ním schopný hrát. Chci makat ještě víc. Vidím to pozitivně, že teďka vím, co od něho čekat. Když náhodou v budoucnu budu mít příležitost hrát proti němu znova, tak to bude mít zase o něco těžší,“ dodal Kejval.

Přípravný zápas před ME

Málaga

Španělsko - Česko 87:73 (17:16, 40:31, 71:59)
Nejvíce bodů Španělska: Puerto 15, López-Arostegui 13, Brizuela 11.
Sestava a body Česka: J. Bohačík 11, Sehnal 8, Kejval 7, Krejčí 6, Zídek 5 - Hruban 10, Peterka 7, Kříž 6, Kyzlink 5, Bálint a Křivánek po 4.
Fauly: 21:29. Trestné hody: 32/25 - 20/14. Trojky: 12:11. Doskoky: 44:33.

