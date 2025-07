Basketbalové juniory čeká na ME skupina o udržení, v osmifinále podlehli Španělům

Autor: ČTK , iDNES.cz

14:35

Juniorští basketbalisté podlehli na mistrovství Evropy v prvním kole play off Španělsku 54:70 a ve zbytku turnaje v Řecku budou hrát ve skupině o 9. až 16. místo. Svěřenci trenéra Lukáše Pivody nezopakují loňské šesté místo svých předchůdců, tentokrát je čeká boj o udržení. Z divize A na šampionátu hráčů do 20 let sestoupí tři týmy.