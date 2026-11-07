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Proti Španělkám bez Joklové. Začátek bojů o EuroBasket 2027 zmešká i Andělová

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  21:56
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Eliška Joklová během tréninku.

Eliška Joklová během tréninku. | foto: Václav Mudra / CZ.BASKETBALL

Lucie Svatoňová poslouchá pokyny trenéra Martina Bašty.
Eliška Joklová přihrává během tréninku.
Kateřina Zeithammerová a Tereza Vyoralová během tréninku.
Martin Bašta vede reprezentační trénink.
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České reprezentantky začnou kvalifikaci o EuroBasket 2027 bez Elišky Joklové a Gabriely Andělové, která kromě utkání se Španělskem v Oviedu vynechá také domácí klání proti Chorvatsku a Bulharsku. „Omluvila se z osobních důvodů,“ uvedl kouč Martin Bašta.

„Výběr dvanáctky je hodně ovlivněný zraněními a určitými věcmi, které se udály v minulých dnech,“ pokračoval. „Sestava bude velmi podobná jako na mistrovství světa. Samozřejmě nám stále chybí Julča Reisingerová a Emma Čechová, které ještě nejsou v takové fázi individuálního zatížení, aby s námi mohly odehrát nějaký zápas.“

Do Ovieda nepoletí ani klíčová rozehrávačka Joklová, hlavní tahounka týmu na zářijovém MS v Berlíně, která se po šampionátu vrátila do Žabin Brno poté, co skončila u Minnesota Lynx v WNBA.

„Po individuální komunikaci s Eliškou a s klubem jsme se dohodli, že v rámci jejího zatížení bude lepší, když teď vynechá cestování a bude připravená na sto procent na naše dva domácí zápasy,“ vysvětlil Bašta.

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Český tým zamíří do Španělska v neděli dopoledne a až v Oviedu se k němu připojí Karolina Šotolová, Petra Holešínská, Julie Pospíšilová a Veronika Voráčková.

Oproti sestavě ze zářijového mistrovství světa schází také pivotka Alena Hanušová, která ukončila reprezentační kariéru. Více prostoru dostanou mladé pivotky Kateřina Kalná a Natálie Koucká, které si zahrály za národní tým i na berlínském šampionátu.

Kateřina Kalná zakončuje na tréninku české basketbalové reprezentace.
Natálie Koucká se chystá na zakončení.

Pivotky Kateřina Kalná a Natálie Stoupalová na tréninku české reprezentace.

„Bez Ály se nám ta sestava samozřejmě ještě sníží. Zároveň si myslím, že z toho můžeme těžit do nějakého aktivnějšího směru. Bude nám ale chybět spousta zkušeností, které ona přinesla ze své dlouhé kariéry. Věřím, že Kačka s Naty se za ten necelý čtvrtrok, co uplynul od mistrovství světa, posunuly,“ konstatoval Bašta.

„Jejich úloha bude více méně o tom, aby nám dobře ubránily, dobře doskočily, postavily dobré clony a vybíhaly rychle do útoku a co nejvíc trápily soupeřky. Nikdo nečeká, že dají dohromady třicet bodů, bude to o černé práci a o jejich nastavení,“ připojil Bašta.

Premiérové starty v oficiálním zápase FIBA si mohou připsat Aneta Kytlicová a Lucie Svatoňová.

Česká nominace na kvalifikační utkání o EuroBasket 2027 v Oviedu proti Španělsku (10. listopadu):

Rozehrávačky: Kateřina Zeithammerová (Žabiny Brno), Karolina Šotolová (Ferrol/Šp.),

Křídla: Aneta Kytlicová (Žabiny Brno), Petra Malíková (ZVVZ USK Praha), Petra Holešínská (Botas/Tur.), Veronika Voráčková (Zaragoza/Šp.), Julie Pospíšilová (Flammes Carolo/Fr.)

Pivotky: Kateřina Kalná, Natálie Koucká (obě ZVVZ USK Praha), Monika Fučíková, Natálie Stoupalová (obě Žabiny Brno), Lucie Svatoňová (Lodž/Pol.)

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