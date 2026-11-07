„Výběr dvanáctky je hodně ovlivněný zraněními a určitými věcmi, které se udály v minulých dnech,“ pokračoval. „Sestava bude velmi podobná jako na mistrovství světa. Samozřejmě nám stále chybí Julča Reisingerová a Emma Čechová, které ještě nejsou v takové fázi individuálního zatížení, aby s námi mohly odehrát nějaký zápas.“
Do Ovieda nepoletí ani klíčová rozehrávačka Joklová, hlavní tahounka týmu na zářijovém MS v Berlíně, která se po šampionátu vrátila do Žabin Brno poté, co skončila u Minnesota Lynx v WNBA.
„Po individuální komunikaci s Eliškou a s klubem jsme se dohodli, že v rámci jejího zatížení bude lepší, když teď vynechá cestování a bude připravená na sto procent na naše dva domácí zápasy,“ vysvětlil Bašta.
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Český tým zamíří do Španělska v neděli dopoledne a až v Oviedu se k němu připojí Karolina Šotolová, Petra Holešínská, Julie Pospíšilová a Veronika Voráčková.
Oproti sestavě ze zářijového mistrovství světa schází také pivotka Alena Hanušová, která ukončila reprezentační kariéru. Více prostoru dostanou mladé pivotky Kateřina Kalná a Natálie Koucká, které si zahrály za národní tým i na berlínském šampionátu.
Pivotky Kateřina Kalná a Natálie Stoupalová na tréninku české reprezentace.
„Bez Ály se nám ta sestava samozřejmě ještě sníží. Zároveň si myslím, že z toho můžeme těžit do nějakého aktivnějšího směru. Bude nám ale chybět spousta zkušeností, které ona přinesla ze své dlouhé kariéry. Věřím, že Kačka s Naty se za ten necelý čtvrtrok, co uplynul od mistrovství světa, posunuly,“ konstatoval Bašta.
„Jejich úloha bude více méně o tom, aby nám dobře ubránily, dobře doskočily, postavily dobré clony a vybíhaly rychle do útoku a co nejvíc trápily soupeřky. Nikdo nečeká, že dají dohromady třicet bodů, bude to o černé práci a o jejich nastavení,“ připojil Bašta.
Premiérové starty v oficiálním zápase FIBA si mohou připsat Aneta Kytlicová a Lucie Svatoňová.
Česká nominace na kvalifikační utkání o EuroBasket 2027 v Oviedu proti Španělsku (10. listopadu):
Rozehrávačky: Kateřina Zeithammerová (Žabiny Brno), Karolina Šotolová (Ferrol/Šp.),
Křídla: Aneta Kytlicová (Žabiny Brno), Petra Malíková (ZVVZ USK Praha), Petra Holešínská (Botas/Tur.), Veronika Voráčková (Zaragoza/Šp.), Julie Pospíšilová (Flammes Carolo/Fr.)
Pivotky: Kateřina Kalná, Natálie Koucká (obě ZVVZ USK Praha), Monika Fučíková, Natálie Stoupalová (obě Žabiny Brno), Lucie Svatoňová (Lodž/Pol.)