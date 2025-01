Kdo vystřídá na trůně Žabiny? Brandýs už se chystá na Česko-slovenský pohár

Při absenci euroligových týmů USK Praha a Žabin Brno jsou papírově nejsilnějšími českými zástupkyněmi chomutovské Levhartice, které si v probíhající sezoně podruhé za sebou zahrály v EuroCupu. Získaly v něm také první mezinárodní výhru a až do posledního utkání živily naději na postup do další fáze druhé nejprestižnější evropské soutěže.

Česko-slovenský pohár v Brandýse nad Labem

Pátek 14:00 KP TANY Brno vs. MBK Ružomberok

17:00 Levhartice Chomutov vs. Piešťanské Čajky Sobota 14:00 zápas o třetí místo

17:00 finále Všechna utkání poběží v přímém přenosu na portálu TVCOM, vstupenky jsou k dispozici v síti Ticketportal.

V Ženské basketbalové lize jim patří třetí místo za USK a Žabinami, do Final 4 Česko-slovenského poháru se dostaly přes pražskou Spartu (87:50) a také Brandýs nad Labem (91:84). V pátek a sobotu chtějí svěřenkyně trenéra Pavla Staňka vylepšit loňské čtvrté místo.

„Je to pro nás první vrchol sezony, moc se na to těšíme. Jsme hrozně rádi, že jsme se do Final 4 dostali. Chceme být na Piešťanské Čajky maximálně připraveni a věříme, že to vyjde,“ uvedl kouč Staněk.

Loňské finalistky a šampionky posledních tří ročníku slovenské ligy Piešťanské Čajky prožívají složitější období. V domácí soutěži se jim objevil staronový konkurent v podobě Ružomberoku, se kterým prohrály oba vzájemné zápasy v základní části. Nedařilo se jim ani v EuroCupu, kde ve skupinové fázi padly ve všech šesti duelech.

Také druhý český výběr sbíral v aktuálním ročníku eurocupové zkušenosti. Basketbalistky KP TANY Brno navíc hned dvakrát zdolaly portugalský celek Sportiva/Azoris.

V lize je ovšem brněnský celek až šestý, doplácí především na náročný start sezony i ztráty s přímými konkurentkami. Avšak i basketbalistky KP, pod vedením trenérky Marcely Krämer, zvládly v aktuálním ročníku několik vyrovnaných duelů – jednou uspěly s Levharticemi, Ostravou či Hradcem Králové, který po Trutnovu (102:52) vyřadily z poháru (72:65).

Valentýna Veselá (s rukou nahoru) a Tereza Trávníčková (sedící) v zápase proti Galatasarayi Istanbul.

„Jsme rády, že jsme se dostaly až do Final 4 a určitě jako všichni ostatní pomýšlíme na vítězství. Slovenské týmy trochu známe, Ružomberok asi víc po dvou přípravných utkáních před sezonou. Piešťanské Čajky jsme zase sledovaly v EuroCupu, i když byly v jiné skupině. Myslím, že turnaj v Brandýse bude hodně vyrovnaný a kdo na tom bude zdravotně lépe, bude ve výhodě. Doufám, že se vyprázdní naše marodka a budeme to právě my,“ komentovala trenérka Krämer.

Ružomberok vstupuje do turnaje v záviděníhodné pohodě, ve slovenské nejvyšší soutěži ani jednou neprohrál a patří k nejžhavějším adeptům na titul. Týmu trenéra Juraje Suji pomohla také absence v EuroCupu, letos nastoupil pouze do Středoevropské ligy CEWL a mohl se tak více koncentrovat na domácí soutěž.