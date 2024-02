Tři české kluby na Slováky vyzrály, Děčín dál myslí na obhajobu

Nymburk útočí na první pohárový triumf po třech letech a první krok ve Final 8 zvládl přes pomalejší start bez potíží. „Nemyslím si, že to dnes bylo tolik o soupeři. Celkově to nebyl vůbec dobrý zápas z naší strany. Nevstoupili jsme do toho s dobrou energií, nebyli jsme dost fyzičtí a musíme se z toho poučit, protože další zápas by to nemuselo dopadnout dobře,“ uvedl v tiskové zprávě České basketbalové federace rozehrávač Ondřej Sehnal.

„Do druhé půle jsme ale přidali, zrychli jsme hru, dali body z protiútoků a byli jsme lepší na útočném doskoku. Dnes jsme dobře rozdělili minuty, všichni dali body, Jarda Bohačík nehrál podle mě posledních 15 minut. Tenhle turnaj bude o energii a my jsme dnes nějaké minuty ušetřili,“ doplnil Sehnal, který pomohl k výhře 11 body a osmi asistencemi.

Matěj Svoboda z Děčína se snaží zakončit přes Michala Dolníka z Komárna.

Výhru Děčína nad Komárnem řídil 26 body Matěj Svoboda. „I můj výkon a moje úspěšné střely přišly z toho, že jsme konečně v posledních pěti minutách začali hrát, jak jsme chtěli. Byli jsme agresivní, běhali jsme, získali jsme nějaké míče v obraně. Mně padla jedna střela, druhá, získal jsem tím sebevědomí, všechny to strhlo a koncovku jsme si pohlídali. Řekl bych, že jsme se prvních 35 až 37 minut rozběhávali, protože nám to nešlo,“ uvedl Svoboda.