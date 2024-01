Děsivých 150 vteřin. Kolaps ve finiši připravil Levhartice o bronz ve federálním poháru

„Každý trenér si zápas po takovém průběhu analyzuje, ale už se to nedá vrátit, takže je důležité se z toho poučit, aby se něco podobného neopakovalo. Nebo abychom příště byli v roli Banské Bystrice,“ hleděl do budoucnosti chomutovský kouč Pavel Staněk.

„Začátek se odvíjel přesně podle toho, co jsme čekali a na co jsme byli nachystaní. Postupně jsme přednosti soupeřek eliminovali, ale jak praví klasik, hraje se na čtyřicet minut. V závěru nám zápas utekl, hodně draho jsme zaplatili za dvě tři chybičky, které jsme udělali,“ litoval pokaženého finiše.

V Piešťanech Chomutov narazil nejprve na Ružomberok a druhý tým slovenské nejvyšší soutěže překvapivě porazil 64:59. „Možná to bylo trochu nad očekávání, vzhledem k tomu, co jsme předváděly během ledna. Ale splnily jsme přesně, co jsme chtěly, proto jsme to dotáhly do vítězného konce,“ radovala se křídelnice Anna Rylichová.

V českém finále se Levhartice stejně jako loni utkaly s brněnskými Žabinami a opět na ně nestačily. „Tahali jsme opravdu za kratší konec,“ uznal Staněk po drtivé porážce 61:97. Obhajobu druhého místa z loňska v české části poháru ale bere jako úspěch. „Odehráli jsme tu dva perfektní zápasy, jeden se šťastným koncem, jeden se smutným. Pozitivní je, že jsme hráli týmově, protože jen tak můžeme vítězit.“