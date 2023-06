Další výhra, po dravém startu se však basketbalistky proti Slovensku bály

Do evropského šampionátu v Tel Avivu vstoupí svěřenkyně trenérky Romany Ptáčkové ve čtvrtek 15. června proti Itálii, o den později nastoupí proti Belgii a v neděli 18. června proti domácímu Izraeli.

Pod výhru se podepsala 21 body nejlepší střelkyně zápasu Natálie Stoupalová, dvouciferný počet body daly za vítězky také Veronika Voráčková (18) a Petra Holešínská (15). Rozehrávačce Elišce Hamzové jen těsně unikl double double s devíti body a 11 asistencemi, ke kterým přidala i sedm doskoků.

„Nesmíme vůbec povolit. My jsme úplně vypnuly, přestaly jsme bránit a hrát svou hru. V útoku nám to taky přestalo padat, dělaly jsme jednoduché chyby a Slovenky měly balony, z kterých jednoduše skórovaly. Takové kiksy nemůžeme dělat. Na Evropě bychom byly tvrdě potrestány,“ řekla Stoupalová po utkání novinářům.

Český tým od začátku vykročil za pátou výhrou ze šesti přípravných duelů. Díky desetibodové šňůře rychle vedl 12:3 a po další dvanáctibodové dokonce 24:6. Po snížení soupeřek zakončila první čtvrtinu svou druhou trojkou Holešínská a upravila na 29:12. Stejně jako Voráčková stihla devět bodů.

Na startu druhé čtvrtiny zajistila kapitánka Renáta Březinová náskok už 19 bodů. Slovenky se ale i díky třem trojkám v rozmezí tří minut a 13 sekund přiblížily na 30:40. Další trojkou odpověděla Holešínská, na kterou navázala Voráčková a do poločasu Češky utekly soupeřkám na 50:32.

Po pauze dala už čtvrtou trojku Holešínská, a když Stoupalová proměnila dva trestné hody, bylo to už 64:39. Po parádní deváté asistenci Hamzové zajistila Voráčková náskok 26 bodů. Slovenky ale díky trojce s klaksonem Stelly Tarkovičové nakonec třetí čtvrtinu těsně vyhrály a zkorigovaly na 57:72.

Česká rozehrávačka Eliška Hamzová útočí v zápase se Slovenskem, hlídá ji Barbora Wrzesiňski.

Hostující celek ovládl pasáž na přelomu třetí a čtvrté čtvrtiny 12:2 a snížil na desetibodový rozdíl. Náskok českého týmu se stále ztenčoval a po slovenské devítibodové šňůře zakončené trojkou Terézie Páleníkové vedly domácí hráčky už jen 80:79. Hamzová jedním proměněným trestným hodem ze dvou a Stoupalová trojkou ale pojistily náskok na 84:79 a v závěru český tým náskok uhájil.

„Vážím si jí. Popravdě jsem to zvedla a nepřemýšlela, o kolik to je. Byla jsem volná. Jsem ráda, že to padlo,“ řekla ke své důležité trefa Stoupalová. „Jsme rády, že to byl teprve přípravný zápas. Takto vypnout si opravdu nemůžeme dovolit,“ dodala.