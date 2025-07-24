Češi budou na EuroBasketu bez Veselého. Satoranský a Krejčí jedou, vrací se Zídek

  16:09aktualizováno  16:18
Čeští basketbalisté budou na mistrovství Evropy postrádat podkošového hráče Jana Veselého, kterého v uplynulé sezoně trápily zdravotní potíže. V širší nominaci jsou jeho barcelonský spoluhráč Tomáš Satoranský i další rozehrávač a jediný Čech v NBA Vít Krejčí z Atlanty. Složení šestnáctičlenného výběru kouče Diega Ocampa oznámila Česká basketbalová federace.

Čeští basketbalisté (zleva) Ondřej Sehnal, Jaromír Bohačík a Tomáš Satoranský poslouchají rady španělského trenéra Diega Ocampa. | foto: CZ BASKETBALL / Václav Mudra

Veselý pomohl českému týmu na olympijské hry v Tokiu 2021 a představil se i na minulém evropském šampionátu, kdy se jedna skupina hrála v Praze. V minulém ročníku, který se Barceloně nevydařil, laboroval s kolenem a se zády.

„S Honzou jsme vedli rozhovory o jeho možné účasti do poslední chvíle. S ohledem na jeho zdravotní problémy, které ho vyřadily ze hry ve většině druhé části uplynulé sezony, a na další zpoždění v procesu rehabilitace a návratu do tréninku jsme se domluvili na jeho nezařazení do nominace,“ řekl reprezentační manažer Jiří Welsch.

Jan Veselý v dresu FC Barcelona v semifinále španělské ligy

V nominaci chybí i střelec David Jelínek, který pomohl Betisu Sevilla k postupu do španělské ligy. „Po sérii drobných zdravotních problémů v sezoně se necítí fyzicky dostatečně připravený,“ uvedl Welsch.

O účast na ME nebude usilovat ani talentovaný Jakub Nečas, který má kromě menších zdravotních problémů povinnosti na univerzitě Duquesne, a také zkušený Patrik Auda. Pětatřicetiletý pivot musí být již začátkem srpna v Japonsku, kde už několik let působí a snaží se získat tamní občanství. Další zkušený podkošový hráč Ondřej Balvín ukončil reprezentační kariéru.

Welsch o konci Balvína: Prohlášení jsme zaznamenali, rozhodnutí respektujeme

Na mistrovství Evropy, které se bude hrát od 27. srpna do 14. září, se čeští basketbalisté střetnou ve skupině A v Rize s Portugalskem, Tureckem, Estonskem, Srbskem a domácím Lotyšskem.

Národní tým zahájí přípravu v pondělí 28. července v Poděbradech. Reprezentanty čekají turnaje v Málaze, kde 5. a 7. srpna nastoupí proti španělskému béčku i áčku, a Mnichově. Tam se utkají 15. srpna se svým budoucím soupeřem ve skupině Srbskem a den nato buď s Německem, nebo Tureckem. Generálku na evropský šampionát sehrají ve čtvrtek 21. srpna v Pardubicích proti Gruzii.

„Jde o začátek nové éry pro český mužský basketbal. Mladí hráči, kteří tu budou, jsou jeho budoucností. Mají šanci hrát na EuroBasketu a trénovat se zkušenými hráči už protřelými v evropském basketbalu. Všichni musíme být trpěliví a tvrdě pracovat, abychom byli konkurenceschopní,“ řekl kouč Ocampo. Nejmladšími členy týmu jsou jedenadvacetiletí Ondřej Husták a Petr Křivánek, o rok starší jsou Ondřej Hanzlík a Adam Kejval.

Petr Křivánek (vlevo) a Adam Kejval na české lavičce

Další reprezentační příležitost dostane Jan Zídek, pětadvacetiletý pokračovatel basketbalového rodu se po sezoně ve třetí španělské lize posouvá do druhé a bude působit v Tizoně Burgos.

Plánem českého mužstva na ME bude postup ze skupiny. „Je to realistický cíl, pokud na turnaj přijedeme dobře fyzicky připraveni. Odehrajeme pět zápasů během několika dnů. Realizační tým tak musí připravit dobrý plán a hráči musí přijmout osobní zodpovědnost za to, aby na přípravný kemp přijeli v optimální kondici a formě,“ uvedl Ocampo.

Ten ve španělské lize vede Manresu, s níž tento týden prodloužil smlouvu do roku 2028. Na seniorském ME zažije premiéru. V roce 2022 obsadil český tým 16. místo ještě pod vedením Ronena Ginzburga.

Nominace českých basketbalistů na přípravu před EuroBasketem 2025

Rozehrávači: Vít Krejčí (Atlanta Hawks/NBA), Petr Křivánek (Basket Brno), Tomáš Satoranský (FC Barcelona/Šp.), Ondřej Sehnal (ERA Nymburk)

Křídla: Richard Bálint (Brose Bamberg/Něm.), Jaromír Bohačík, Vojtěch Hruban, František Rylich (všichni ERA Nymburk), Ondřej Hanzlík (Gipuzkoa San Sebastian/Šp.), Tomáš Kyzlink (Ťi-lin Northeast Tigers/Čína)

Pivoti: David Böhm (Slavia Praha), Ondřej Husták (Baxi Manresa/Šp.), Adam Kejval (Basket Brno), Martin Kříž (ERA Nymburk), Martin Peterka (Yalovaspor/Tur.), Jan Zídek (Tizona Burgos/Šp.)

