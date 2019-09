Je třeba ubránit krále. Řekové si přivezli do Číny toho nejlepšího

Janis Adetokunbo, syn nigerijských rodičů vyrůstající v Aténách, globální celebrita, ikona celku Milwaukee Bucks i celé slavné zámořské ligy. Tank, úkaz, fenomén.

„Takový fyzický fond jako on nemá moc jiných hráčů; možná LeBron James, ale ten zase nemá takové centimetry,“ dumá Martin Kříž, který by měl na začátku 211centimetrového Adetokunba bránit.

Je to vůbec možné? Jistě, je. Brazílie ve skupině jeho příspěvek umenšila na 15 bodů a Řecko porazila.

Je to ale v silách Česka? Uvidí se.

„Všichni ví, jak ho teoreticky bránit. Ale jestli to proti hráči těchto kvalit pak i prakticky vychází v zápase, to už je kapánek loterie,“ říká český kapitán Pavel Pumprla, další defenzivní specialista týmu.

Adetokunbo je největší hvězdou celého šampionátu. Rozhovory prakticky nedává, se svým bratrem Thanasisem klidně obejdou mediální koridor zadem. Zájmu se nelze divit, protože v NBA vyloženě řádí.

„Jeho nejslabší předností je střelba,“ použije Satoranský spojení, jímž naznačuje, že Řek prakticky žádné slabiny nemá. „On je totiž tak agresivní a dlouhý, že se do koše vždycky dostane. Je opravdu velice vysilující s ním držet krok. Ale Řecko má další skvělé hráče, kteří mají obrovské zkušenosti.“

Zní to jako bludný kruh: zaměřit se jen na Adetokunba znamená ponechat řecké snajpry volné na trojky. Nezaměřit se na něj si říká o příšerný průšvih pod košem.

Anebo ty zmíněné protiútoky...

„On si nevšimne jednoho ani dvou hráčů,“ líčí Czudek schopnost Adetokunba vyloženě zválcovat všechny okolo. „Možná třech už ano. Ale zase tím trochu trpí ostatní; má víc míč, tím pádem nehrají tak kolektivně jako bez něj.“

V pravidlech mezinárodního basketbalu se nabízí to, co v NBA nejde. „Tady v ‚bedně‘ může stát tolik lidí, kolik chce,“ používá Pumprla basketbalovou hantýrku - oproti zámoří není postavení před vlastním košem omezeno na tři vteřiny. Odtud další fráze „zaparkovat autobus“, tedy postavit proti Adetokunbovi voj z co nejvíce duší.

„Jeden tam bude stát vždycky, ještě líp, když je velký a silný a těžko se přes něj zakončuje. Když mu to nedáte úplně zadarmo jeden na jednoho a v ‚bedně‘ čekají další na výpomoc, což právě na Janise platí, dá se ubránit,“ věří český kapitán.

Proti USA začal Adetokunbo fenomenálně, nezastavitelně, ale pak ho Američané nepustili do akce. Jenže to je řeč o samých skvělých atletech, takové Češi přece jen nemají. Inspirativnější je počin Brazilců.

Janis Adetokunbo proti Novému Zélandu:

„Nechci říct, že je ho nemožné ubránit, ale musíme si hodně pomáhat,“ popisuje Kříž a doplňuje další absolutní nutnost: „Musíme do toho jít bez respektu, jinak to nejde. Jakmile si člověk začne říkat, že to je nadlidský úkol, není šance.“

Janis, to je strašák. A ne jediný.

„Nechci nijak snižovat Turky či Brazilce, ale kromě Ameriky narazíme na nejsilnějšího soupeře,“ soudí Czudek.

„Mají šikovné, chytré rozehrávače. Dobré střelce z dálky i hráče, co nejsou tolik vidět, ale odvádějí dobrou práci na perimetru, zkušené, Euroligou protřelé borce pod košem, do toho Janis... Je to dobrá směs, která sedí pěkně dohromady, ale zatím to tady nepředvedli v plné síle,“ dodává Pumprla. „A doufám, že už ani nebudou mít šanci to na mistrovství předvést.“

I na Adetokunba je dosavadních 15,5 bodu a necelých 9 doskoků spíš slabota. Zeus prozatím odpočívá - což neznamená, že proti Česku nezačnou létat blesky.