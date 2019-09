Basketbalové nervy. Ale americký kouč českému slíbil: Uděláme maximum

Ještě před utkáním se český kouč Ronen Ginzburg potkal s americkou legendou Stevem Kerrem, který je v Číně asistentem ve štábu USA. Dialog to byl krátký a výstižný.

„Říkal jsem mu: Prosím, nezklamte nás. A on mi slíbil: Nebojte, ukážeme naše maximum,“ popisoval Ginzburg. „Doufám v to. Věřím v ně.“

Američané už pomohli Česku jednou, když v Šanghaji odvrátili proti Turecku senzaci a vydřeli výhru v prodloužení; díky tomu Ginzburgův celek hrál proti Turkům duel typu play off a nemusel řešit případný rozdíl skóre.

Proti Řecku tomu tak naopak bylo – díky sobotnímu vysokému triumfu nad Brazílií. Češi si mohli dovolit prohrát maximálně o 11 bodů; Řekové se sice několikrát dostali na dvanáctibodový náskok, ale vždy jen krátce. I to rozhodlo.

„Pokaždé jsme je buď ve správný čas zastavili v obraně, nebo oni netrefovali. Saty pak dal na konci dvě takové střely, že vůbec nechápu, jak to v té únavě mohl udělat,“ ocenil Ginzburg výkon českého šéfa Tomáše Satoranského.

Ten zase líčil: „Já jsem spokojený, i kdyby to nedopadlo. Samozřejmě si to budu hrozně přát, ale i kdyby to nevyšlo, budu hrdý na své spoluhráče a na tento tým, co jsme tady předvedli. Když to nevyjde, je to prostě osud. Takže se asi dívat budu.“

Mimochodem, Satoranský zase jen těsně nedosáhl na triple-double, posbíral 13 bodů, 9 asistencí a 8 doskoků. I díky tomu naděje žila.

„Udrželi jsme takový ten podřadný cíl, co jsme měli, a to prohrát do 11 bodů,“ pronesl. „S tím, jak se zápas vyvíjel, si myslím, že s tímto výsledkem můžeme být spokojení. Ale musíme pořád čekat, nemůžeme se radovat předčasně.“

Američané by Brazilce – zvlášť po jejich matném výkonu proti Česku – měli porazit, ba dokonce jasně. Jenže...

„Ve čtvrtfinále pořád nejsme. I když je takový výsledek velmi pravděpodobný, tak kolikrát už jsme viděli, že něco dopadlo očekáváním navzdory?“ říkal Ondřej Balvín. „Nikdo nečekal, že porazíme Turky – a my to dokázali. To je basketbal, v tom je krása tohoto sportu. Ten lepší vyhraje, proto musíme čekat.“

A věřit v sílu celku složeného z hráčů NBA.

Sestřih duelu Česko vs. Řecko: