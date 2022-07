České juniorky na správné cestě. Ve skupině ME zaskočily dvoje favoritky

„Do turnaje jsme vstupovali proti jasnému favoritovi, domácímu Maďarsku. Je to velmi zkušený tým, jeho jádro je pohromadě delší čas a na herním výkonu je to znát. Nám v zápase hrálo do karet, že v domácím prostředí Maďarky znervózněly a nebyly tak produktivní, jak je jejich zvykem. Zvláště jejich největší opora Dombei se vůbec nedostala do své hry. Střelba 0/10 u ní opravdu není obvyklá. My jsme se naopak dokázali vyrovnat s jasnou výškovou převahou, a navíc jsme nutili Maďarky ke ztrátám po nichž jsme jednoduše skórovali. Tohoto vítězství se velmi ceníme,“ jde po stopách dosavadního průběhu turnaje trenérka týmu Romana Ptáčková.

Po páteční výhře nad Maďarskem 63:50 přišla o necelých 24 hodin později další výzva v podobě Francie s několika silnými pivotkami, kterých Češky nemají nazbyt.

„Druhý den jsme měli novou motivaci, a to tým Francie, který v kategorii U20 opravdu běžně neporážíme. Musím tým pochválit za týmovou a obětavou obranu, včetně doskakování. Opět jsme si poradili s výškovou převahou soupeře a dovolím si tvrdit, že jsme v utkání byli lepším týmem,“ shrnuje Ptáčková ubráněnou výhru 59:54, po které už bylo jasné, že český tým ovládne skupinu A.

„Poslední zápas ve skupině už nemohl o našem umístění rozhodnout, přesto tento tým prohrávat nikdy nechce. I když se zátěž rozložila, hrály hráčky, které nemívají větší herní čas, šetřili jsme opory, tak nakonec jsme stejně utkání jednoznačně vyhráli,“ dodává zkušená trenérka k hladké včerejší výhře 78:48 nad Nizozemskem.

Nyní si trenérka společně se svými hráčkami užívá jeden z mála volných dnů na turnaji před klíčovým osmifinále, kam postupují všechny celky ze základních skupin. Na Češky vyšel poslední tým skupiny B - Belgie.

„Ve skupině B byla favoritem Itálie, další tři týmy byly relativně vyrovnané. Na nás vyšla Belgie, kterou rozhodně nemůžeme podcenit. Já věřím, že do boje nastoupíme stejně soustředěné, s maximálním nasazením. Už jsem toho na ME zažila v mládežnických kategoriích poměrně hodně a vím, že uhnout, třebaže jen o deset procent se může vymstít a vůbec nic neznamená, že jsme vyhráli skupinu. Teď musíme svoji výkonnost potvrdit play off. Pavouka trenéři sledujeme, ale já vůbec nechci o tomhle mluvit, spekulovat, my se musíme čistě soustředit jen na naše výkony a následujícího soupeře,“ hecuje Ptáčková s tím, že se Češkám v případném čtvrtfinále nabízí hratelný soupeř v podobě Lotyšska či Polska. V tomto zápase by již měla být k dispozici ústřední rozehrávačka Kateřina Zeithammerová, která nedělní utkání s Nizozemskem vynechala.

„Káča Zeithammerová měla po celou přípravu problémy s kolenem a tím pádem jí chybí pár týdnů přípravy. Navíc je nachlazená a je tedy další důvod jí trochu pošetřit. V současné chvíli už se cítí mnohem lépe a já věřím, že její výkony půjdou během ME ještě nahoru. Na druhou stranu musím říct, že Jesika Hibalová se své šanci chopila na výbornou a za Káču na hřišti výborně zastoupila,“ chválí trenérka hráčky působící v české nejvyšší soutěži ve Slovance a Chomutově.

Jako novopečenou trenérku seniorského národního týmu musí Ptáčkovou těšit dosavadní působení na šampionátu dvacetiletých i v ohledu budoucího importu hráček do reprezentace dospělých.

„Já bych v tomto směru nedělala žádné předčasné úvahy, teď se chceme soustředit výhradně na ME a po něm se můžeme bavit i o tomto tématu. Je ale jasné, pokud tyto hráčky dokážou na ME porazit silné soupeře, vloni na MS skončit na šestém místě, tak potenciál v nich do budoucna rozhodně je,“ usmívá se trenérka.

Své osmifinále odehrají Češky v úterý od 15:15 a utkání poběží přímým přenosem na YouTube kanále FIBA.