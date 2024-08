Zadýchaná Čechová o výšce nadmořské i pod koši. K maximu ji táhl bodový mix

Za letošní léto zkouší už druhou basketbalovou exotiku. Nejdříve vyrazila Emma Čechová s reprezentací do 20 let na evropský šampionát do Bulharska, o seniorské mistrovství světa bojuje s výběrem v dalekém Mexiku. Navíc v pořádné nadmořské výšce - přes 2200 metrů. A to už je znatelný rozdíl oproti domácímu Brnu, kde se prohání v dresu Žabin. „Stále si zvykáme,“ přiznala.