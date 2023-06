Nepochopitelný skandál, kudla do zad. Češky zuří kvůli zářezu rozhodčích

Basketbalistky ještě jedenáct vteřin před koncem čtvrtfinále vedly 61:60, pak šest vteřin před sirénou ubránily útok Maďarek tak, že míč skončil v autu. Rozhodčí původně signalizovali vhazování pro Češky, jenže po výzvě soupeřek, dlouhé poradě a zkoumání videa verdikt otočili.

Podle všech dostupných záběrů pochybili, neboť balon se do zámezí skutečně odrazil od hlavy Maďarky Ágnes Studerové. Sudí tento fakt nepochopitelně přehlédli, načež Maďarky po vhazování vsítily rozhodující koš, kterým si zajistily postup do semifinále.

CrunchTimeCZ @CrunchTimeCZ Rozhodčí měli pravdu, míč opravdu změnil směr po kontaktu s hlavou. Sice s hlavou Maďarky, ale kdo by to řešil, že jo ...



„Skandální rozhodnutí, které poškodilo nejen náš tým a první čtvrtfinále, ale taky celé mistrovství Evropy,“ hřímal v tiskové zprávě hned po utkání předseda České basketbalové federace Miroslav Jansta. „V tak důležitém okamžiku a za pomoci videa se takový omyl prostě nesmí stát. Je to podkopání důvěry v systém, který by naopak měl pomoct lidské chyby napravovat. Vůbec nechápu, jak takové rozhodnutí mohli udělat.“

V nešťastné situaci figurovala Kateřina Zeithammerová, která předtím zařídila Češkám koš na 61:60. O chvíli později na opačné straně hřiště bránila Studerovou, míč jí vypíchla tak, že letěl do autu, nezpochybnitelně od hlavy Maďarky. Jenže rozhodčí přisoudili klíčový kontakt 160 centimetrů vysoké reprezentantce.

„Hned po zápase jsem si to nepouštěla, úplně jsem neměla náladu, ale večer jsem se na to už podívala. V tu chvíli na hřišti jsem sama nevěděla, jestli jsem se dotkla hráčky, nebo to byl míč. Podle videa si myslím, že tam teč nebyla, ale rozhodčí rozhodli, jak rozhodli,“ poznamenala Zeithammerová po pátečním tréninku.

Tehdy už hovořila vyrovnaným hlasem, jenže když bezprostředně po zápase procházela novinářskou mixzónou, musela se opírat o spoluhráčky. A všechny měly zarudlé oči.

Porážka kvůli lidské chybě, k níž se organizátoři turnaje navíc oficiálně nevyjádřili a českému týmu nedoručili žádnou omluvu či přiznání pochybení, mrzela členky národního týmu o to víc, že předtím v zápase díky heroickému úsilí smazaly ztrátu 17 bodů ze třetí čtvrtiny.

České basketbalistky Renáta Březinová (0) a Petra Holešínská (13) povzbuzují spoluhráčky z lavičky.

„A pak přijde taková v uvozovkách kudla do zad, že rozhodčí špatně zapískali,“ posteskla si 18letá Čechová.

„Zpráv o nespravedlnosti jsme dostali hodně, ale naším úkolem je se s tím vypořádat. Utkání se hrálo čtyřicet minut, samozřejmě se probírají poslední vteřiny, my víme, že jsme za předešlých 38 nebo 39 minut udělali dost chyb,“ poznamenal asistent trenérky Romany Ptáčkové Petr Treml.

„Škoda, že jsme si je nechali tolik utéct, i tak jsme byli blízko k pohádce a senzačnímu otočení. Ve chvíli, kdy vám to neumožní chyba někoho jiného, to mrzí tím víc.“

Nicméně reprezentantky i tak mohou odjíždět ze šampionátu s dobrým pocitem. Pokud v sobotu od 12:00 porazí Němky, skončí nejhůř šesté a zajistí si účast v kvalifikaci o olympijské hry v Paříži 2024.

„Pořád máme o co hrát, takže musíme podat co nejlepší výkon, abychom to urvaly, když už to ve čtvrtfinále nevyšlo,“ uvědomuje si Čechová.

„Před týmem smekám za bojovnost a celkový projev nejen v tomto zápase. Věřím, že v tom budou ještě pokračovat a vybojují účast v olympijské kvalifikaci i přes nepochopitelný zářez. Držme jim palce. Zaslouží si to,“ dodal Jansta.