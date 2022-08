V generálce na EuroBasket proti Maďarům: Chceme divákům ukázat, co je čeká

„Přeju si, ať jsme hlavně zdraví, ať se můžeme soustředit jen na basket, protože aktuální situace nás taky trochu podlamuje,“ přiznává Luboš Bartoň, asistent trenéra Ronena Ginzburga.

Proti Maďarům vyrazí Češi ve stejné sestavě jako ve středu proti Francii, což znamená bez Tomáše Satoranského, Víta Krejčího a Jaromíra Bohačíka.

„Maďaři jsou nepříjemný soupeř, ale kvalitu rozhodně máme. Budeme chtít českým divákům ukázat, co je čeká na EuroBasketu,“ velí Bartoň.

Oba celky mají ve skupině K dosavadní bilanci 3:4. Pokud Češi chtějí pomýšlet na jedno ze tří postupových míst, která aktuálně okupují Francie, Litva a Černá Hora, potřebují Maďary zdolat.

Česko - Maďarsko od 18.15 hodin ONLINE

„Kdybychom prohráli, tak by to hodně uškodilo našim šancím. Sice bude stejná sestava jako proti Francii, ale pořád bychom měli Maďary porazit. Podíváme se na video, musíme být připravení a zvládnout to,“ uvědomuje si pivot Martin Peterka.

Reprezentanti se ve středu utkali v Paříži s Francií, a přestože poločas vyhráli, nakonec favoritům podlehli 60:95. Maďaři doma nestačili na rovněž silnou Litvu 78:88.

Martin Peterka zakončuje na italský koš.

„Ale ještě čtyři minuty před koncem bylo skóre vyrovnané, a to hráli Litevci v plné sestavě,“ upozorňuje Peterka.

Nejvíc varuje před Ádámem Hangou, který hrál čtyři roky za Barcelonu a v poslední sezoně oblékal dres Realu Madrid. Proti Litevcům se předvedl 21 body. O šest méně jich zaznamenal Dávid Vojvoda.

„Hanga má dlouholeté zkušenosti z Euroligy, Vojvoda může kdykoli dát deset bodů za sebou, je to skórující guard. Mají nebezpečné hráče hlavně na perimetru. Neříkám, že pivoti nemají kvalitu, ale nejsou tak nebezpeční jako guardi,“ přibližuje Bartoň.

Češi doufají, že jim proti Maďarům pomůže domácí atmosféra. Středeční kulisa ve Francii, o kterou se staralo více než 14 tisíc diváků, je nadchla.

„Lidi fandili, ke konci zpívali hymnu i sami od sebe. Kéž bychom něco takového zažili i na našich zápasech. Byl to zážitek,“ líčí Peterka.

Reprezentanti předchozí zápasy hráli hlavně v Pardubicích, nyní se přesouvají do lehce neznámého prostředí v Chomutově.

A budou chtít nabídnout první ochutnávku hlavního chodu s názvem EuroBasket, do kterého vstoupí v pátek v pražské O 2 areně proti Polsku.

„Je to generálka, všichni cítíme, že už to přichází,“ přiznává Peterka. „Ale stres a nervozita by nás zbytečně svazovaly, roste spíš natěšení.“