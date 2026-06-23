Další okno kvalifikace o postup na mistrovství světa 2027 se nezadržitelně blíží. V pátek 3. července nastoupí český tým, který má na kontě dvě výhry a stejný počet porážek, ve Stockholmu proti Švédsku, o tři dny později pak na brněnské palubovce přivítá Estonsko.
A předchozí dva nezdary se Slovinskem budou chtít reprezentanti napravit i s Krejčím, který na začátku srazu v Poděbradech kmital s úsměvem na rtech.
„Vždycky se na kluky hrozně těším. Čeká nás náročné okno, oba soupeři mají velmi kvalitní týmy. Uvidíme, v jaké sestavě se ukážou,“ říkal šestadvacetiletý basketbalista.
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Ostatně nejistota panuje i ohledně české soupisky. Stále totiž existuje varianta, že po konci španělské ligy dorazí z Barcelony duo Tomáš Satoranský a Jan Veselý. Ve finálové sérii aktuálně ztrácí 1:2 na zápasy s Valencií.
Bartoň o Satoranském a Veselém
„Když se dívám na přenosy, nevím, co si mám myslet a komu fandit,“ smál se. „Hlavně se bojím, aby některé gesto neznamenalo, že jsou zranění. Neříkám, že mají na kahánku, ale hrají s nějakým sebezapřením.“
„Určitě by nám neuvěřitelně pomohli, kdyby přijeli. Zvýší se naše šance na vítězství. Zase na druhou stranu neustále spekulovat, jestli přijedou, nebo ne, může být trošičku nebezpečné. Musíme se soustředit na sebe, naše nastavení musí zůstat stejné. Tým se mění a teď máme chvilinku, abychom se dali dohromady. Doufám, že si to sedne a že předvedeme kvalitní výkon,“ prohlásil Krejčí.
Sám tuší, že příjezd Satoranského může ovlivnit i jeho roli v týmu.
Pokud bude mít kouč Bartoň elitního rozehrávače k dispozici, strakonického rodáka posune do pozice zakončovatele a hráče atakujícího vymezené území.
Pro realizační tým i basketbalisty je navíc varováním loňský evropský šampionát, který Krejčímu a spol. vůbec nevyšel.
„Myslím si, že nyní jsem o hodně silnější. Minulou sezonu jsem měl ještě víc nahoru a dolů. Některé zápasy se povedly, jiné ne. Chci být teď v nějaké rovině – mentálně, psychicky i fyzicky. A samozřejmě vždycky se budu snažit předvést ten nejlepší výkon na hřišti,“ uvedl 203 centimetrů vysoký basketbalista.
Nicméně i nyní má za sebou období plné zvratů, tak charakteristické pro jeho kariéru.
Nejdříve na podzim zůstával na hraně sestavy Atlanta Hawks, aby se pak v listopadu blýskl 28 body a vytvořil český střelecký rekord v utkání NBA.
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„Jeden z nejlepších momentů téhle sezony i mojí kariéry,“ zářil v Poděbradech. „Ale druhý den jsme měli další zápas, takže se na to spíše lépe vzpomíná s odstupem.“
Následovaly i další vydařené výkony, ve střelbě za tři body se mu dařilo.
Načež přišel trejd.
Krejčí se ani nestihl pořádně rozloučit a už mířil do Portlandu, kde ho na závěr sezony ještě potrápilo zranění. Což ovlivnilo i prostor, který dostal v sérii play off proti pozdějším finalistům ze San Antonio Spurs.
Na reprezentačním srazu však ujistil: „Už se cítím dobře. Ještě měsíc po sezoně jsem zůstával v Americe a dával jsem dohromady celé moje tělo. Teď je všechno v pohodě.“
Po návratu do Česka nabral síly, splnil řadu mediálních povinností a stihl i vyvrcholení domácí soutěže. Sedmý zápas mezi Nymburkem a Pardubicemi sledoval přímo v pražské Královce. „Super zážitek! Jsem rád, že jsem vidět hrát kluky, se kterými jsem nastupoval v repre nebo proti nim bojoval v mládeži.“
Nyní už však veškerou pozornost směřuje k reprezentaci. Ani nad pokračováním v zámoří zatím nedumá, žádný konkrétní výhled nemá.
„Uvidíme, kam mě vítr zavane. Doufám, že zůstanu v Portlandu. (Klub může uplatnit opci.) Máme tam solidní tým mladých hráčů, je tam hezky našlápnuto, ale nikdy nevíte, co se stane,“ usmál se.
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