Mise Wu-chan začíná. Basketbalistky už jsou v Číně, k týmu se připojila Holešínská

  16:30
První náročný krok před kvalifikací o mistrovství světa 2026 mají české basketbalistky za sebou. Úspěšně zvládly více než čtyřiadvacetihodinovou cestu přes Brusel i Hongkong a nyní už se mohou pomalu rozkoukávat ve Wu-chanu.
České basketbalistky ve Wu-chanu před kvalifikací o MS 2026.

České basketbalistky ve Wu-chanu před kvalifikací o MS 2026. | foto: Václav Mudra / CZ.BASKETBALL

České basketbalistky ve Wu-chanu před kvalifikací o MS 2026.
Eliška Brejchová ve Wu-chanu před kvalifikací o MS 2026.
Natálie Stoupalová a mediální manažerka Barbora Peštálová po příletu do...
Mariana Přibylová, Petra Malíková, Monika Fučíková a Kateřina Zeithammerová ve...
„Nejdelší let, který trval jedenáct hodin, pro nás vůbec nebyl jednoduchý, protože letadlo bylo plné. Neměly jsme možnost většího prostoru. Ale každá z nás si tu cestu snažila nějak zkrátit – čtením, koukáním na seriály i různým protahováním,“ líčila v nahrávce pro média Eliška Brejchová, hráčka chomutovských Levhartic.

Po příletu šly hráčky na oběd, mohly si i krátce odpočinout, než vyrazily na procházku po Wu-chanu.

Hamzová před kvalifikací o MS: Cítíme, že šance je. Postup by byl přirozený vývoj

„Protáhly jsme tělo, nastavily mysl. Teď jsme všechny unavené, asi se s tím každá vypořádáme jinak,“ přiblížila Brejchová, která stejně jako další členky týmu začala s přípravou na časový posun už v Praze.

Basketbalistky dodržovaly stanovený časový plán, pomáhaly jim i speciální brýle, během cesty zase melatonin.

A v Číně už přivítaly i parťačku Petru Holešínskou, která cestovala z Istanbulu a přes Peking.

Natálie Stoupalová, Petra Holešínská a Julia Reisingerová ve Wu-chanu před kvalifikací o MS 2026.

„Ještě jsme dohrávaly čtvrtfinále turecké ligy, ve kterém jsme vyřadily Botas. Kvůli tomu jsem se k týmu nemohla připojit v Praze,“ připomněla střelkyně celku Emlak Konut a dodávala: „Prostředí zatím vypadá dobře, organizace taky. Teď se nejvíce soustředíme na regeneraci a vyrovnání se s posunem.“

V neděli od 12.30 SEČ Češky čeká přípravný duel s domácí reprezentací, samotnou kvalifikaci rozehrají ve středu 11. března. Ze šestičlenné skupiny, ve které figurují ještě Jižní Súdán, Mali, Brazílie, Čína a Belgie, postoupí tři nejlepší týmy plus mistryně Evropy z Belgie.

Češky čeká stěžejní týden roku. Ptáčková je v pozoru: Favoritkami jsme jen jednou
Mise Wu-chan začíná. Basketbalistky už jsou v Číně, k týmu se připojila Holešínská

