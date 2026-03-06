Mise Wu-chan začíná. Basketbalistky už jsou v Číně, k týmu se připojila Holešínská

„Nejdelší let, který trval jedenáct hodin, pro nás vůbec nebyl jednoduchý, protože letadlo bylo plné. Neměly jsme možnost většího prostoru. Ale každá z nás si tu cestu snažila nějak zkrátit – čtením, koukáním na seriály i různým protahováním,“ líčila v nahrávce pro média Eliška Brejchová, hráčka chomutovských Levhartic.
Po příletu šly hráčky na oběd, mohly si i krátce odpočinout, než vyrazily na procházku po Wu-chanu.
|
Hamzová před kvalifikací o MS: Cítíme, že šance je. Postup by byl přirozený vývoj
„Protáhly jsme tělo, nastavily mysl. Teď jsme všechny unavené, asi se s tím každá vypořádáme jinak,“ přiblížila Brejchová, která stejně jako další členky týmu začala s přípravou na časový posun už v Praze.
Basketbalistky dodržovaly stanovený časový plán, pomáhaly jim i speciální brýle, během cesty zase melatonin.
A v Číně už přivítaly i parťačku Petru Holešínskou, která cestovala z Istanbulu a přes Peking.
„Ještě jsme dohrávaly čtvrtfinále turecké ligy, ve kterém jsme vyřadily Botas. Kvůli tomu jsem se k týmu nemohla připojit v Praze,“ připomněla střelkyně celku Emlak Konut a dodávala: „Prostředí zatím vypadá dobře, organizace taky. Teď se nejvíce soustředíme na regeneraci a vyrovnání se s posunem.“
V neděli od 12.30 SEČ Češky čeká přípravný duel s domácí reprezentací, samotnou kvalifikaci rozehrají ve středu 11. března. Ze šestičlenné skupiny, ve které figurují ještě Jižní Súdán, Mali, Brazílie, Čína a Belgie, postoupí tři nejlepší týmy plus mistryně Evropy z Belgie.
|
Češky čeká stěžejní týden roku. Ptáčková je v pozoru: Favoritkami jsme jen jednou