Český basketbalový rok aneb Kvalifikace pod rouškou divnoty

Rok trvající evropská kvalifikace byla z českého pohledu zvláštní stejně jako celý uplynulý rok. Poprvé v historii totiž musela země, která spolupořádá Eurobasket a má tak účast na turnaji jistou, hrát kvalifikaci. Motivace? “Chceme vyhrávat a ukázat se fanouškům, na které se moc těšíme,“ hlásil nový kapitán Vojtěch Hruban.



Realita vypadala podle plánu, ale pouze chvíli.



„Byla tu skvělá atmosféra. Hráči dneska opět ukázali charakter, když bojovali jako lvi,” líčil nadšený kouč českého týmu Ronen Ginzburg. Psal se 21. únor 2020 a Češi právě na startu evropské kvalifikace porazili Dánsko 75:71. Obrázek plné haly v Pardubicích, která žene české hráče k výhře, dnes působí jak z filmu pro pamětníky. Stejně jako události té doby:

Česká kvalifikace na Eurobasket: ČR - Dánsko 75:71

Litva - ČR 97:89

ČR - Belgie 62:90

Dánsko - ČR 91:90

ČR - Litva 74:94

Belgie - ČR 86:91

Poslanec Jaroslav Kubera z ODS hovoří o tom, že by navštívil jak demokratický Tchajwan, tak komunistickou Čínu.

Fotbalový trenér Pavel Vrba má za sebou premiéru na lavičce bulharského Ludogorce Razgrad.

Kotal není pouhým záskokem za trenéra, počítáme s ním dlouhodobě, zní ze Sparty.

Itálie má nejvíc lidí nakažených novým typem koronaviru v Evropě. Již přes 130 a tři lidé zemřeli.

Snad jen zpráva o tom, že Jaromír Jágr dal právě za Kladno gól (tehdy proti Třinci) nepůsobí dnes jak z jiného světa.

Český reprezentant Vít Krejčí (vlevo) útočí kolem Gabriela Lundberga z Dánska.

Zpět k basketbalu. Po výhře nad Dánskem následovala prohra 89:97 se silnou Litvou, kdy se blýskl i největší český talent Vít Krejčí. Tehdy ještě netušil, že má před sebou pořádně turbulentní období: v dubnu těžké zranění kolene, v listopadu draft do slavné NBA. A trenér Ronen Ginzburg na konci srazu dodal: „Ukázali jsme charakter, jsme na dobré cestě a doufám, že to tak bude pokračovat.”

Březen 2020, svět sportu se uzavírá před pandemií koronaviru. Všechny basketbalové soutěže v Česku jsou přerušeny, stojí i NBA. O rok je odložena letní olympiáda i basketbalové mistrovství Evropy, které Česko spolupořádá. Prázdné haly, testy, karanténa, bláhové diskuze o tom, zda se bude trénovat a hrát v rouškách.

Až v listopadu 2020 se odehrává další dvojzápas kvalifikace o Eurobasket. Češi v litevské bublině. Zápas s Belgií končí jasnou porážkou 62:90. Je vidno, žeChybí Vojtěch Hruban, který je u novorozeného syna, kvůli zranění končí předčasně pivot Ondřej Balvín. “Nejhorší zápas, co trénuji český národní tým,” nebere si servítky kouč Ronen Ginzburg.

“Jasně, výsledek je hrozivý. Ale za podmínek, jaké jsou, se musíme zvednout a být šťastní, že v tuhle chvíli vůbec můžeme hrát,” hledá pozitiva Jaromír Bohačík. Proti Dánsku Češi ukazují nasazení a chuť dřít a koušou těsnou prohru 90:91.

Český pivot Ondřej Balvín vstřebává zranění kotníku v zápase s Belgií.

Střih, současnost a poslední díl evropské kvalifikace. Češi opět pobývají v litevské bublině. Testy, roušky i zápasy ve ztichlé hale již berou jako rutinu. Po očekávané prohře 74:94 s Litvou slaví na závěr výhru nad Belgií 91:86. Konečně.



Česká sestava plná mladíků předvedla ve Vilniusu skvělý, bojovný výkon, který se vlastně stal odpovědí na otázku, zda tato kvalifikace nebyla z českého pohledu zbytečná.

Nebyla. Šanci se předvést dostali mladíci jako Ondřej Sehnal z USK Praha, Luboš Kovář z Nymburku či brněnští Radek Farský a teprve osmnáctiletý Richard Bállint. „Jsem rád, že v některých zápasech kluci jako Ondra Sehnal dostali hodně minut a mohli si to osahat. On je jeden z těch, kdo by mohl v reprezentaci pokračovat a dostat šanci i ve chvílích, kdy o něco půjde,“ míní Hruban.

A ten čas přijde již na přelomu června a července v rámci olympijské kvalifikace. Ta zatím pro české barvy evokuje plno otázek: Pomůže týmu Tomáš Satoranský, který reprezentoval naposledy na MS v Číně? Budou k dispozici Auda, Balvín či Krejčí, jež toho v kvalifikaci hlavně kvůli zranění moc neodehráli? “Uvidíme, co bude. Jsem rád, že jsme to zakončili se zvednutou hlavou,” dodává kapitán Hruban.

Když se ohlédne nazpět, také vidí jakým bláznivým obdobím jeho tým od první do druhé kvalifikační výhry prošel, co všechno se nejen ve sportovním světě proměnilo. Jen Jágr dnes v podvečer schová svou šedivějící kštici pod helmu a vyrazí se zpotit proti Ústí.