V Česku se budou hrát v letech 2025 a 2027 juniorská MS v basketbalu

Česko bude v příštích letech dějištěm světových šampionátů juniorů a juniorek v basketbalu. Mezinárodní federace FIBA přidělila do tuzemska na rok 2025 šampionát hráček do 19 let, o dva roky později přijdou na řadu stejně staří basketbalisté. Mezitím v roce 2026 navíc Česko uspořádá mistrovství světa hráček do 17 let. Národní federace a FIBA to uvedly na svých webech. Pořadatelství bude znamenat přímou účast domácích výběrů bez nutnosti se kvalifikovat.