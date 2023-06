Chytrost proti zarputilosti. Češky vyrukují na Izrael, obávají se kotle

„Jejich síla je v agresivitě, nevyzpytatelné obraně, hrají třeba i na čtyři malé hráčky, hodně mění obranu z osobní na zónovou. Budeme muset zlepšit rychlost rozhodování. Doufám, že na ně bude platit česká chytrost, ale nebude to úplně jednoduché, budeme se jim muset vyrovnat v tvrdosti a zarputilosti,“ nastiňuje asistent trenérky Romany Ptáčkové Petr Treml.

Česko - Izrael online v neděli od 17:00 SELČ

Reprezentantky zatím ve skupině porazily Itálii 61:58 a Belgii podlehly 41:84. Pokud favorizované Belgičanky v neděli od 14:15 SELČ porazí Italky, Češky mohou vzhledem k příznivému skóre prohrát s Izraelkami i rozdílem jedenácti bodů, a stejně půjdou do další fáze.

„My trenéři s tímto polštářem asi počítat můžeme, v koncovce to můžeme při time outu případně zdůraznit. Ale na hřiště musíme jít s tím, že chceme zápas kontrolovat,“ uvědomuje si další asistent Martin Bašta.

Týmy z druhé a třetí pozice postoupí do pondělního předkola, v němž proti soupeřkám z protější skupiny zabojují o postup do čtvrtfinále, které se odehraje ve čtvrtek v Lublani.

České basketbalistky slaví povedenou akci v utkání mistrovství Evropy v Tel Avivu proti Italkám.

Situaci ve skupině A je sice zamotaná, všechny celky mají bilanci jedné výhry a jedné porážky, avšak vzhledem k papírovým předpokladům se čeká, že třetí příčku obsadí Černá Hora.

Rébus definitivně rozluští až nedělní večerní duel Španělek s Řekyněmi, a tak se české basketbalistky soustředí na konfrontaci s Izraelem.

„Dívaly jsme se na zápasy, které tady odehrály,“ připomíná Eliška Hamzová neúspěchy pořádajícího týmu proti Belgii (59:108) a Itálii (68:88).

„Hrají hodně specificky, ale pokud chceme postoupit ze skupiny, možná i dál, tak musíme soupeře jako Izrael porazit. Jelikož máme mladý tým, tak pro nás asi bude těžké unést atmosféru, pravděpodobně bude plná hala, ale doufám, že to zvládneme. Chceme jít za vítězstvím.“

Po náročném programu, v němž ve dvou dnech podstoupily dva duely, dostaly reprezentantky v pátek odpoledne i v sobotu dopoledne volno. „Vyrazily jsme na pláž, bylo fajn opustit basketbalovou bublinu a odfrknout si po nevydařeném zápase,“ zmínila Hamzová lekci od Belgičanek.

Eliška Hamzová (vlevo) diriguje český útok v utkání skupiny mistrovství Evropy v Tel Avivu proti Belgičankám.

První rozehrávačka se ze začátku šampionátu potýkala s nemocí, před závěrečným duelem už se cítí fit. „Po druhém zápase jsem byla hodně unavená, ale vyspala jsem se z toho a v neděli už budu v pořádku. Volný den pomůže i za normálních okolností, mně se teď hodil dvojnásobně.“

Stejně tak oddych využila Veronika Voráčková, která zatím na šampionátu do hry kvůli pochroumanému kotníku nezasáhla, nicméně s Izraelem by nastoupit mohla, v sobotu odpoledne trénovala. „Cítím z ní, že chce hrát, chce to minimálně zkusit, bude se rozcvičovat před zápasem a uvidí, jak to půjde,“ uvedl asistent Treml.

I díky těmto povzbudivým zprávám Češky doufají, že si s Izraelem poradí a následně zavítají i do druhého dějiště šampionátu v Lublani.