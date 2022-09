Když zavelí kapitán. Tohle si budu pamatovat do konce života, říká Hruban

Dosud na EuroBasketu nebyl moc výrazný. Ostatně jako nikdo z jeho týmu. Češi se prali sami se sebou. Bolel je Satoranského kotník, mrzutá série proher. Zvykali si na tlak domácího prostředí. Přece jen, v Česku na ně dosud nikdy tolik fanoušků nepřišlo.

Ovšem utkání s Izraelem o postup ze skupiny psalo jiný příběh. Se šťastným koncem v podobě výhry 88:77. I kapitán týmu Vojtěch Hruban se mohl usmívat pod vousy.

Jak chutná postup do osmifinále EuroBasketu?

Jsme za tohle vítězství šťastní, protože to pro nás byla nakonec těžká skupina. Nevstoupili jsme do turnaje se správným nastavením, měli jsme před začátkem spoustu zranění, dělo se toho hodně, takže to bylo velmi složité. Samozřejmě jsme cítili i očekávání našich fanoušků. Ti nás ale zároveň pořád tlačili dopředu a byli skvělí. Odměnit je nakonec tímhle vítězstvím a postupem je úžasné.

Ale výhra nad Izraelem se nerodila snadno. Ve třetí čtvrtině soupeř stáhl náskok na pouhé čtyři body.

Hráli jsme dva odlišné poločasy. První byl pro nás výborný, se skvělou energií. Ve třetí čtvrtině, jako skoro vždy, jsme ale trochu propadli a Izrael se dokázal vrátit. Nakonec ale naše vůle, odhodlání i tvrdá práce slavily úspěch.

Jak se povedlo zapojit do posledních dvou utkání Satoranského?

Je stále nedoceněno, co tu během turnaje dokázal. Byl mimo tým a musel toho udělat spoustu a taky sám hodně zaplatil ze svého za to, aby měl šanci se vrátit. Ukázal srdce a ohromnou chuť za tenhle tým hrát. Bylo neuvěřitelné, jak se s tou situací vyrovnal. Jak byl stále pozitivní a chtěl stále pomoct, i když věděl, že bude skákat víceméně po jedné noze. Mít ho po tak vážném zranění kotníku zpřed tří týdnů zpátky na poslední dva zápasy a hlavně na ten proti Izraeli, kdy odehrál 32 minut se 14 body, 11 asistencemi a 8 doskoky, za to skutečně klobouk dolů!

V kariéře už jste toho zažil hodně. V Nymburku jste byl i nejlepší střelcem Ligy mistrů. Ale trefovat se před 12 tisíci domácími diváky, kteří z vašich tref šíleli, bylo asi jiné.

Rozhodně. Myslím, že před takovým publikem jsem ještě nehrál. My většinou hrajeme takové zápasy v arénách soupeřů, takže užívat si takovou atmosféru před českými fanoušky na domácí půdě, je něco. Těším se, až si zápas pustím doma znovu a budu si to užívat u nějakého drinku. Tohle si budu pamatovat do konce života.

Ulevilo se vám hodně, že jste přece jen dokázali postoupit do osmifinále?

Víme, že se od nás čekalo víc než postup ze čtvrtého místa. Na druhou stranu jsme do toho šli v hodně těžké situaci, bez Satyho, s dalšími zraněnými hráči po ne moc dobrých výsledcích z léta, po rozbité přípravě. Bylo jasné, že to nebude jednoduché, a jsme rádi, že jsme se dokázali rozloučit výhrou. Byla to odměna pro fanoušky za tu neuvěřitelnou podporu.

V osmifinále vás čekají Řekové, jak na ně vyzrát?

To uvidíme, ještě na to nikdo nepřišel. (usmívá se) Máme pár dní na přípravu, ale samozřejmě Řekové jsou obrovskými favority. Budeme hrát proti nejlepšímu hráči planety (Janis Adetokunbo), takže v tuhle chvíli to pro nás bude spíš odměna za postup.

Důležité jistě bude neopakovat kritickou třetí čtvrtinu.

Kdybychom věděli, jak to změnit, hned to uděláme. My ale nehrajeme proti špatným týmům. A nějaké bodové šňůry jsou normální. Nejde čekat, že budeme někoho porážet celých 40 minut. Bylo důležité, že jsme se přes ten úsek dokázali dostat, naštěstí jsme ani jednou neprohrávali a v koncovce to zvládli.

Váš trenér Ronen Ginzburg hrál poprvé proti týmu své země. Bylo to o to speciálnější?

Jistě to pro Nena bylo speciální, ale my k tomu přistupovali jako k jakémukoli jinému utkání. Nebral jsem to z národnostního pohledu. Bylo to buď, anebo, šlo o všechno.

Na celkem pět českých zápasů v Praze přišlo průměrně 11 333 fanoušků, což překonalo i průměr na zápasy Itálie v Miláně.

Fanoušci byli neuvěřitelní, i přesto, že naše výkony a výsledky nebyly z nejlepších. Věděli jsme, že tu bude plná aréna a atmosféra byla úžasná. Vždycky se najdou takoví, kteří o vás budou pochybovat, ale já cítil, že jsme si v minulých letech získali důvěru fanoušků. Dokazovali nám to a teď jsme jim to konečně na tomto turnaji vrátili se vším všudy.