Gruzie v Pardubicích - a pak už Evropa. Češi touží završit přípravu vítězně

  11:57
Je to pro ně jediná příležitost, jak se v létě, těsně před začátkem bojů na EuroBasketu 2025, ukázat před svými fandy. Čeští basketbalisté totiž mají za sebou v přípravě čtyři duely v zahraničí a v úterý v prvním klání s Gruzií, jež bude jejich sokem i ve čtvrtek, sice hráli na domácí půdě v pražské hale Královka, jenže za zavřenými dveřmi. Pardubická generálka na evropský šampionát (od 18 hodin v enteria areně) už se uskuteční před zaplněnými tribunami.

Vít Krejčí v přípravném utkání brání španělského basketbalistu Daría Brizuelu. | foto: Profimedia.cz

„Bude to super. Zápasy před domácím publikem jsou vždycky speciální, takže se na to moc těším,“ uvedl pro web CZ.basketball Vít Krejčí, hráč Atlanta Hawks v NBA a jedna z očekávaných osobností současného mužstva.

Na Královce Češi Gruzínce přehráli 103:83, a dosáhli tak na vůbec první triumf v přípravě. Předtím v sérii klání s těžkými protivníky ani jednou neuspěli; v Málaze podlehli nejprve 75:80 Španělsku B a poté 73:87 Španělsku A, na turnaji v Mnichově pak nestačili na Srbsko v sestavě s jedním z top basketbalistů světa Nikolou Jokičem (84:113) ani na Turecko (65:79).

Srbská lekce v Mnichově. Basketbalisté na Supercupu favoritovi nestačili

„Můžeme být rádi, že to na Královce bylo bez diváků. My jsme hráli poměrně slušně, ovšem celkově se na to nedalo moc koukat,“ mínil nicméně po premiérovém vítězství Vojtěch Hruban, kapitán národního týmu. „Ale výhra je výhra, počítá se,“ dodal přece jen vzápětí.

Před příznivci v pardubické aréně, kam se tým tak jako obvykle sjedou povzbuzovat lidé z celé republiky, už to podle Hrubana nabere patřičné „grády“.

„Zase jsme se posunuli dál v nějakých herních situacích, které nám dříve nešly. Ve čtvrtek to bude úplně jiný zápas,“ věřila opora mistrovského Nymburka. „Snad fanoušků přijde hodně a my to před EuroBasketem zakončíme výhrou. Bude to poslední zápas, takže by to měl být náš nejlepší výkon. Doufám, že to tak bude,“ přál si Hruban.

Na východě Čech se reprezentantům povětšinou daří; kvalifikační bitva s Řeckem, již tady letos v únoru ztratili až v prodloužení (89:93), je spíše výjimkou.

„Já myslím, že enteria arena už je stoprocentně domovem reprezentace. Už skoro nějakých deset let, nejde to vnímat jinak,“ poznamenal k tomu Hruban. „Odehráli jsme tam nejvíc zápasů a všechny ty postupy a velká vítězství mám většinou tam odsud,“ přemítal hráč.

Ansámbl trenéra Diega Ocampa má v Pardubicích finální možnost vychytat před startem skupiny EuroBasketu v lotyšské Rize herní mouchy.

Krejčí sbíral body, ale porážky v přípravě na ME se kupí. Češi nestačili ani na Turky

„Naše hra je pořád ještě ve fázi, kde je hodně prostoru pro zlepšení. Potenciál tam je, abychom byli více potentní v útoku,“ sdělil po porážce s Turky Tomáš Kyzlink, další z opor. „Je pravda, že občas máme problém s fyzičnem soupeře a je potřeba více respektovat (týmová) pravidla, spacing (vykrývání prostorů na palubovce) a celkově taktiku, kterou si stanovíme. Myslím si, že to může být mnohem lepší,“ podotkl 32letý Kyzlink, jehož generaci možná v Pardubicích čeká tuzemská reprezentační zápasová derniéra.

Cena vstupenky zakoupené přímo na místě je 490 nebo 350 korun; kanál ČT sport bude střetnutí s Gruzií vysílat přímým přenosem.

