Basketbalisté v generálce na EuroBasket porazili Gruzii, zaskvěl se Krejčí

Češi nastoupili opět bez lídra Tomáše Satoranského, který se potýká s problémy se zády a odehrál jen první poločas úvodního testu proti Španělsku B. O účasti rozehrávače Barcelony na ME by se mělo rozhodnout v pátek.
„Čekáme do zítřka, jak to bude s Tomášem (Satoranským), abychom udělali finální rozhodnutí. Jedna věc je, jak se bude cítit, druhá je názor specialistů,“ řekl novinářům po utkání Ocampo, který byl od úterka do středy osobně se Satoranským v Barceloně.
„Barcelona nám řekla, že respektuje Tomášovo rozhodnutí. My musíme respektovat, jak se rozhodne. Když ho budeme mít, tak je to perfektní. Když ne, tak se nedá nic dělat a budeme pracovat s hráči, kteří tu jsou,“ doplnil Ocampo.
Český tým porazil Gruzii už v úterý v neoficiálním utkání za zavřenými dveřmi v Praze na Královce 103:83. Předtím si připsal čtyři porážky. V Málaze podlehl španělské rezervě (75:80) i A-týmu (73:87), minulý týden v Mnichově nestačil na Srbsko (84:113) a v duelu o třetí místo ani na Turecko (65:79).
Po zranění se do sestavy vrátil křídelník Jaromír Bohačík, který minulý týden nezasáhl do turnaje v Mnichově. Ocampův výběr se před 2875 diváky v Enteria areně ujal vedení 10:3, když se nejdříve prosadili Krejčí a Adam Kejval a na snížení Beky Burjanadzeho košem s proměněnou šestkou odpověděli trojkami Jan Zídek s Ondřejem Sehnalem. Na šestibodovou sérii Gruzínců zareagoval po faulu a technické chybě Sandra Mamukelašviliho jedním trestným hodem Krejčí a dalšími třemi Jaromír Bohačík.
Po trefách Krejčího a Martina Svobody z perimetru Češi ještě dvakrát vedli o sedm bodů, další pasáž hosté ovládli 10:2 a trojka Duda Sanadze je poslala poprvé do vedení 27:26, ale do konce první čtvrtiny otočil stav dvěma šestkami Krejčí, který si polepšil už na 10 bodů.
Druhou desetiminutovku začali Češi Kejvalovým košem a Zídkovou trojkou. Gruzínci potom opět nabrali sedmibodové manko, a když snížili na 38:39, trefil trojku Bohačík. Poslední tři a půl minuty druhého poločasu ovládli domácí 13:2, z toho osm bodů dal kapitán Vojtěch Hruban, který do té doby neskóroval. Ve dvou případech potrestal ze šestek další dvě technické chyby nervózních Gruzínců.
Třetí čtvrtinu načal dvěma úspěšnými trestnými hody Sehnal. Češi si drželi odstup i díky dvěma trojkám Krejčího v rychlém sledu a jediný současný český zástupce v NBA z Atlanty pak parádní akcí zařídil i vedení 67:52. Gruzínci sice dokázali stáhnout ztrátu na devět bodů, ale jinak si Češi drželi dvouciferný náskok.
Trojka Martina Peterky na startu poslední desetiminutovky stanovila do té doby nejvyšší náskok v utkání o 16 bodů. Gruzínci ještě zkorigovali na 76:86, ale domácí odpověděli sedmibodovou sérií díky košům Tomáše Kyzlinka se Sehnalem a trojce Svobody. Bylo z toho vedení o 17 bodů, které soupeř už jen mírně zkorigoval.
„Myslím, že se během přípravy zlepšujeme. Poslední zápas na Královce byl dobrý. Dnes to nebyl lehký zápas. Hráli jsme po dvou dnech se stejným soupeřem. Jsem s průběhem přípravy spokojený,“ uvedl Ocampo. „A jsem velice spokojený i s hráči, kteří se nedostanou do konečné nominace. Tvrdě makali, aby nám pomohli. Ukázali se do budoucna,“ dodal španělský kouč.
Přípravný zápas basketbalistů v Pardubicích
Česko - Gruzie 100:87 (28:27, 55:42, 81:68)
Sestava a body Česka: Krejčí 18, J. Bohačík 16, Sehnal 12, Zídek 6, Kejval 4 - Hruban 14, Martin Svoboda 13, Kyzlink 10, Peterka 5, Kříž 2, Bálint, Křivánek