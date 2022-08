Impuls pro basketbalisty. První trénink v Praze stihli i Krejčí a Bohačík

Krejčí si 12. srpna na přípravném turnaji v Pardubicích přivodil zranění v oblasti žeber, nezasáhl ani do duelů s Francií a Maďarskem v minulém týdnu. V sobotu v Chomutově sice byl, ale jen v roli přihlížejícího.

„Měl jsem natržený úpon ve svalu, chodil jsem na rehabilitace. Není to na sto procent, ale cítím se lépe každý den a už dost dobře na to, abych mohl hrát. Takže teď je to spíš o tom, abych se dostal zpět do herní formy,“ přiblížil svůj stav po pondělní fázi.

„Trénink byl lepší, než jsem očekával. Pořád mi ještě chybí kondička, ale basket hraju celý život, takže to bude v pohodě. Dělal jsem týden věci na hřišti, i když ne na sto procent.“

Jeho připravenost může být pro tým klíčová, stále totiž není jasné, jestli a jak se bude moct zapojit Tomáš Satoranský, který léčí zranění kotníku. A právě Krejčí se nabízí místo něj jako první rozehrávač.

Dvaadvacetiletý basketbalista ještě na vrcholné reprezentační akci nestartoval, i proto se těší, až uvidí O 2 arenu zaplněnou. A je si jistý, že žebra jeho start v Praze neohrozí.

„Možná to bude jen trochu bolet,“ prohodil.

Bohačík chyběl kvůli viróze, kterou se neúspěšně snažil přemoct na přípravném turnaji v Hamburku 20. srpna. Pak taky raději pauzíroval, nicméně stejně jako Krejčí věří, že páteční vstup do mistrovství Evropy stihne.

„Takový je plán. Uvidíme, jak se nám ho podaří naplnit, ale po prvním tréninku si myslím, že by to mohlo být v pohodě.“

Příznivé dojmy načerpal z pondělních radovánek v libeňské hale, kam se na utkání vejde až 12 500 platících diváků.

„Musím říct, že jsem čekal, že na tom budu hůř. Kromě trochu kyselejších a slabších nohou to nebylo tak hrozné,“ líčil Bohačík. „Sice jsem neodtrénoval celý trénink, ale pět na pět jsem si dal. Takže je to optimistické.“

Rovněž třicetiletý křídelník platí za hráče, který umí tvořit hru, podržet míč a vhodně ho distribuovat kolegům. Proto nepřítomnost jeho i Krejčího tak bolela minulý týden při porážkách s Francií (60:95) i Maďarskem (79:82) v kvalifikaci o postup na mistrovství světa 2023.

Reprezentanti začnou EuroBasket, jehož skupinu odehrají v Praze a pokud postoupí do play off, přesunou se do Berlína, v pátek proti Polsku. V sobotu je čeká Srbsko i s hvězdným Nikolou Jokičem.

Finální dvanáctku pro celý turnaj musejí oznámit ve středu, tehdy tak budou známy i bližší podrobnosti o stavu Satoranského. V pondělí se od týmu odpojil jeden ze záskoků za něj Tomáš Vyoral.

V úterý si Češi z finálního ladění formy odskočí na módní přehlídku, na které představí kolekci obleků a hodinek pro nadcházející turnaj. Po ní se dvacet minut budou podepisovat fanouškům, akce začíná v poledne v Galerii Harfa vedle O 2 arény.

„Já jsem mazák, přehlídku jsem zažil už v roce 2019, kde jsem zářil, tak se na to těším,“ smál se Bohačík při vzpomínce na představení obleků před mistrovstvím světa v Číně. „Abych řekl pravdu, tak jsem náš outfit ještě neviděl, jsem na něj zvědavý. Doufám, že se na nás přijdou podívat lidi a užijeme si to. Bude to zase něco jiného a bude to fajn.“