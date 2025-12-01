V estonském pekle. Češi chtějí odplatu, velebí nového kouče i Satoranského

Stanislav Kučera
  7:40
Od našeho zpravodaje v Estonsku - Vzhledem k tomu, že v Tallinnu se v tomto ročním období stmívá už po čtvrté hodině odpolední, z místní haly byla při večerním tréninku českých basketbalistů vidět jen přední strana, lehce ozářená zeleným zápisem Unibet Arena. Přilehlé obchodní centrum pomalu zavíralo, ani moc aut v okolí nejezdilo. Ale v pondělí večer tento okraj estonské metropole ožije. Zápas v kvalifikaci o postup na mistrovství světa 2027 hlásí vyprodáno, dorazí přes sedm tisíc diváků.
Tomáš Satoranský při tréninku před utkáním kvalifikace mistrovství světa 2027...

Tomáš Satoranský při tréninku před utkáním kvalifikace mistrovství světa 2027 proti Estonsku | foto: CZ BASKETBALL / Václav Mudra

Češi se s Estonci naposledy střetli před třemi měsíci a jsou odhodlaní udělat vše pro to, aby tuto konfrontaci přebili mnohem pozitivnějšími vzpomínkami.

Na letošním mistrovství Evropy totiž houževnatým soupeřům podlehli jednoznačně 75:89, navíc předvedli velmi chabý výkon. Nyní dostávají příležitost k odvetě – po pátečním přesvědčivém triumfu nad Švédskem chtějí ve skupině H zapsat druhou výhru.

„Určitě by nám prospěla, protože každé venkovní vítězství je v těchto čtyřčlenných skupinách obzvláště cenné,“ podotkl rozehrávač Ondřej Sehnal po nedělním večerním tréninku.

Bartoň prožil úspěšný debut. Soudržní Češi zdolali Švédy na úvod kvalifikace o MS

Dvanáctka českých basketbalistů společně s realizačním týmem sice musela při cestě do Tallinnu čekat v Rize čtyři hodiny na přestup, ale dorazila v dobré náladě.

Večer se při tréninku seznámila s Unibet Arenou, která kromě sportovních akcí hostí třeba i koncerty – před deseti lety zde vystoupil například Ed Sheeran, a v pondělí mají reprezentanti ještě dopolední fázi.

A na co se před utkáním, které začne v 19:00 českého a 20:00 místního času, soustředí?

Ve zkratce: hlavně nezopakovat výkon ze zmíněného posledního vzájemného souboje, který jim vůbec nevyšel.

Martin Peterka pod estonským košem

„V jednu chvíli mi přišlo, že naše slabiny byly snad úplně všechno,“ vzpomíná pivot Martin Peterka. „Byl to prostě fakt blbý zápas, v poločase jsme prohrávali o osmnáct bodů, byli jsme frustrovaní. Ukázaly se tam naše slabiny, které teď určitě budeme muset eliminovat.“

Čechům se nedařilo na doskoku, který prohráli 34:43, a hlavně je potápěly časté ztráty. Udělali jich 16, zatímco soupeř jen pět.

A obě tyto statistiky většinou odrážejí i bojovnost.

„Přehrávali nás hlavně energií,“ souhlasí Peterka. „Nasazením se jim musíme vyrovnat. Když se nám bude dařit na doskoku a omezíme ztráty, tak si myslím, že tady můžeme vyhrát,“ burcuje.

Satoranského těšilo, že se ukázal před prarodiči. Veselý chválil: Kluci nepřekvapili

Také půjde o duel dvou týmů, které svá úvodní vystoupení ve skupině zvládly. Zatímco Češi si v pátek v Praze poradili se Švédskem 97:80, Estonci překvapivě vyloupili slovinskou palubovku 94:93 po prodloužení.

Nálada v obou mužstvech je tedy vítězná, obzvláště Čechům přišel úspěch velmi vhod. Nakopli jím éru nového trenéra Luboše Bartoně, vyhráli teprve podruhé z posledních 14 zápasů a hlavně předvedli mnohem živější výkon než před třemi měsíci na EuroBasketu, kde prohráli všech pět utkání a skončili předposlední.

„Určitě se v týmu cítím líp,“ hodnotí Sehnal změnu na lavičce. „Luboš každému dodává sebevědomí a myslím, že se pod ním hraje velmi dobře.“

„A pomohlo nám i to, že hrál Saty,“ připomněl Peterka hlavní oporu Tomáše Satoranského, jenž šampionát kvůli zranění vynechal. „Proti Švédsku jsme předvedli uvolněný výkon, který sice nebyl bez chyb, ale měl dobrou energii.“

A jelikož čtyřiatřicetiletý rozehrávač Barcelony figuruje v nominaci i pro bitvu v Tallinnu, Češi věří v podobně vydařené představení.

„On je hlavní lídr, takže na nás ostatních je mnohem menší tlak,“ vyzdvihuje zkušenějšího kolegu Sehnal. „Proti Švédsku byl naším nejlepším střelcem, roli má obrovskou,“ souhlasí Peterka.

Na rozdíl od pátečního duelu v hale Královka se ale reprezentanti nebudou moct opřít o podporu domácího publika. Tribuny půjdou naopak proti nim, očekává se kotel čítající přes sedm tisíc diváků.

Tomáš Satoranský (vlevo) a Martin Peterka při tréninku před utkáním kvalifikace mistrovství světa 2027 proti Estonsku

Nicméně pro Čechy tak početný houf estonských fanoušků novinkou nebude, jeho sílu poznali i na nedávném šampionátu v „sousední“ Rize, kam jich také dorazilo několik tisíc.

„Mně se v takové atmosféře vždycky hraje dobře, takže se těšíme. Snad dorazí i nějací Češi,“ přeje si Peterka.

„Na fanoušky se samozřejmě musíme připravit,“ ví Sehnal. „Na tréninku jsme si říkali, jak budeme hlásit některé signály, aby byla komunikace jednodušší. Třeba pro nás kluky z české ligy taková atmosféra není úplně zvykem. Ale mně osobně vyhovuje a dokáže mě nabudit ještě trochu víc. Tyhle chvíle miluju a určitě si zápas užiju.“

Tohle všechno ještě přidává na hlavní české motivaci – pomstít se Estoncům za nedávný debakl. „Určitě tady chceme vyhrát, abychom jim to trošku vrátili,“ velí Peterka.

V estonském pekle. Češi chtějí odplatu, velebí nového kouče i Satoranského

