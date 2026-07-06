Stefan Vaaks.
Právě jedenadvacetiletého mladíka se v Brně vyplatí sledovat.
Má za sebou povedený rok na Providence College, který ho posunul k angažmá na prestižnější University of Illinois Urbana-Champaign, i vydařený návrat do seniorské reprezentace.
TALENT V AKCI. Stefan Vaaks z Estonska během utkání se Slovinskem v kvalifikaci o MS 2027.
V přípravném utkání dal 23 bodů Lotyšům. O týden později Slovincům v boji o světový šampionát nasázel 20 bodů, přidal 7 asistencí i 4 doskoky a rozdával pochvaly.
„Nikdy předtím jsem nehrál pod vedením tak chytrého trenéra,“ zmínil před estonskými novináři nejdříve kouče Heika Rannulu a pokračoval u kapitána Maika-Kaleva Kotsara: „Skvěle rozdává míč, s ním se hraje tak snadno! Když se věci začnou kazit, sjednotí tým, vysvětlí nám, co musíme dělat. Naše spolupráce se bude ještě zlepšovat.“
Jeho tým se díky vítězství 93:62 vyšvihl na první místo skupiny H, která je však pořádně zamotaná.
|Pořadí
|Tým
|Z
|V
|P
|Skóre
|B
|1.
|Estonsko
|5
|3
|2
|436:408
|8
|2.
|Slovinsko
|5
|3
|2
|434:413
|8
|3.
|Česko
|5
|2
|3
|413:444
|7
|4.
|Švédsko
|5
|2
|3
|406:424
|7
Definitivní rozuzlení přijde po pondělních zápasech. Od 17.00 hrají Estonci s Čechy, o tři hodiny později startuje duel mezi Slovinci a Švédy.
Pobaltský národ doufá v to nejlepší.
Ačkoliv v reprezentaci schází výše zmiňovaný Veesaar, který aktuálně hraje v Letní lize NBA za Atlantu, Henri Drell (v sezoně 2023/24 na čtyři zápasy nakoukl do kádru Chicago Bulls) či Kristian Kullamäe, do Brna přicestovalo nebezpečné mužstvo.
„Neustále běhají, míč lítá. Mají velmi náročný styl,“ říkal Ondřej Sehnal.
Na koho budou spoléhat Estonci?
Stefan Vaaks, ročník 2005, nadějný rozehrávač (University of Illinois Urbana-Champaign)
Maik-Kalev Kotsar, 1996, 211 cm vysoký pivot (Yokohama B-Corsairs)
Artur Konontšuk, 2000, křídelník, který prošel i českou akademií GBA (Rostock Seawolves)
Kaspar Treier, 1999, 204 centimetrů vysoký křídelník (Napoli Basket)
Také trenér Luboš Bartoň varoval: „Estonci mají velmi dobrý tým. Jsou trošku větší pod košem, dobře střílí z dálky, jsou houževnatí.“
A také je zdobí zajímavý potenciál do dalších let.
Vůbec nejzářivější budoucnost se z aktuálního kádru předpovídá právě Vaaksovi.
Narostl na solidních 201 centimetrů, oslní střeleckým umem i schopností tvořit hru.
Podle expertů z ESPN by se mohl pohybovat na hraně prvního a druhého kola draftu do NBA. Pokud však v barvách Illinois Fighting Illini zapracuje na doskakování a obranné činnosti, zamíří ještě výš.
Právě defenzivní úkoly se Vaaksovi zpočátku nedařilo plnit ani proti Slovincům.
„Nechal jsem soupeře párkrát proklouznout,“ hodnotil sebekriticky. „Byl jsem na sebe naštvaný, ale pak jsem se vzchopil. I Heiko (trenér Rannula) mi během timeoutu řekl, že se to stává, že člověk nemůže být vždycky dokonalý.“
Nepřekvapí však, že rodák z městečka Tabasalu touží být proti Čechům ještě lepší. „S každým tréninkem cítím, jak si navzájem stále lépe rozumíme. Zvlášť pak u sebe, protože jsem toho zatím v reprezentaci tolik neodehrál. A dříve jsem rozhodně neměl takovou roli jako teď.“
Sestřih utkání Estonsko vs. Slovinsko:
Zato kouč Rannula mluvil především o konzistenci. Jeho svěřenci totiž v předchozích kvalifikačních oknech pokaždé jednou zvítězili a jednou prohráli.
Na úvod bojů o MS zdolali Slovince (94:93 po prodloužení), jenže pak na domácí palubovce zaváhali s Čechy (92:96), které táhl 18 body a 16 asistencemi fenomenální Tomáš Satoranský. Následně ve Stockholmu porazili Švédy (88:77), ale na výhru nenavázali a stejnému soupeři poté v Tallinnu podlehli (69:79).
„Pokud chceme něčeho dosáhnout, musíme i příště hrát důsledně. Musíme vyhrát boj sami se sebou, abychom v každém zápase dosáhli naší kvality. Na tom stále pracujeme,“ uvedl po pátečním zápase.
Co ukážou Estonci i s talentem Vaaksem v Brně?