Pořadí ve skupině H je natolik zamotané, že Čechům k postupu nemusí stačit ani výhra nad Estonci.
Do další fáze se dostanou, pokud zvítězí:
- rozdílem o 13 bodů větším než Švédové v Lublani
- minimálně rozdílem 30 bodů
- co největším rozdílem nad Estonci a Švédové jasně zdolají Slovinsko. Čechy a Slovince ve skóre dělí 52 bodů
Zároveň platí, že i po porážce můžou slavit. A to v případě, že Slovinci doma udolají Švédy. Jejich duel začíná v Lublani ve 20.00.
ONLINE: Česko vs. Estonsko
Zápas kvalifikace o MS sledujte podrobně.
Trenér Bartoň má v Brně k dispozici stejnou dvanáctku hráčů jako v předchozím kvalifikačním duelu. Na povedený zápas chce navázat Ondřej Sehnal, výraznější očekávání panují i u Víta Krejčího, jediného Čecha se smlouvou v NBA, či siláka Jamese Kárníka.
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Také Estonci nejsou zcela kompletní, přesto přivezli kvalitní tým. Sledovat se vyplatí například pivota Maika-Kaleva Kotsara či naději Stefana Vaakse.
„Mají velmi dobrý tým. Jsou trošku větší pod košem, dobře střílí z dálky, jsou houževnatí. Musíme se připravit a pak to bude víceméně jen o nás. Taktiku měníme jen velmi málo. Myslím, že naše věci fungují, akorát je musíme dát do čtyřiceti minut, ne jen do poločasu,“ uvedl kouč Bartoň.
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Jedna naděje schází, Estonci však do Brna vezou druhou. Kdo se postaví Čechům?
Jeho protějšek Heiko Rannula zase o Češích říkal: „S novým trenérem hrají obzvláště rychlý, španělský styl basketbalu. V obraně jsou agresivní. Velkou roli mají Sehnal a Krejčí. Na ně se zaměříme.“
Kdo nakonec v zamotané skupině H urve postup do další fáze?
|Pořadí
|Tým
|Z
|V
|P
|Skóre
|B
|1.
|Estonsko
|5
|3
|2
|436:408
|8
|2.
|Slovinsko
|5
|3
|2
|434:413
|8
|3.
|Česko
|5
|2
|3
|413:444
|7
|4.
|Švédsko
|5
|2
|3
|406:424
|7