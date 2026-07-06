Basket ONLINE: První fáze kvalifikace o MS končí. Češi zvládli úvod s Estonci

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Sledujeme online   16:40aktualizováno  17:20

Český basketbalista Vít Krejčí se diví sudím během zápasu ve Švédsku. | foto: Václav Mudra / CZ.basketball

Po třech porážkách v řadě hrají čeští basketbalisté poslední zápas úvodní fáze kvalifikace o MS 2027. V Brně hostí od 17.00 houževnaté Estonce. Jak si svěřenci trenéra Luboše Bartoně vedou, sledujte v podrobné online reportáži.

Pořadí ve skupině H je natolik zamotané, že Čechům k postupu nemusí stačit ani výhra nad Estonci.

Do další fáze se dostanou, pokud zvítězí:

  • rozdílem o 13 bodů větším než Švédové v Lublani
  • minimálně rozdílem 30 bodů
  • co největším rozdílem nad Estonci a Švédové jasně zdolají Slovinsko. Čechy a Slovince ve skóre dělí 52 bodů

Zároveň platí, že i po porážce můžou slavit. A to v případě, že Slovinci doma udolají Švédy. Jejich duel začíná v Lublani ve 20.00.

ONLINE: Česko vs. Estonsko

Zápas kvalifikace o MS sledujte podrobně.

Trenér Bartoň má v Brně k dispozici stejnou dvanáctku hráčů jako v předchozím kvalifikačním duelu. Na povedený zápas chce navázat Ondřej Sehnal, výraznější očekávání panují i u Víta Krejčího, jediného Čecha se smlouvou v NBA, či siláka Jamese Kárníka.

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Také Estonci nejsou zcela kompletní, přesto přivezli kvalitní tým. Sledovat se vyplatí například pivota Maika-Kaleva Kotsara či naději Stefana Vaakse.

„Mají velmi dobrý tým. Jsou trošku větší pod košem, dobře střílí z dálky, jsou houževnatí. Musíme se připravit a pak to bude víceméně jen o nás. Taktiku měníme jen velmi málo. Myslím, že naše věci fungují, akorát je musíme dát do čtyřiceti minut, ne jen do poločasu,“ uvedl kouč Bartoň.

Jedna naděje schází, Estonci však do Brna vezou druhou. Kdo se postaví Čechům?

Jeho protějšek Heiko Rannula zase o Češích říkal: „S novým trenérem hrají obzvláště rychlý, španělský styl basketbalu. V obraně jsou agresivní. Velkou roli mají Sehnal a Krejčí. Na ně se zaměříme.“

Kdo nakonec v zamotané skupině H urve postup do další fáze?

Tabulka skupiny H
PořadíTýmZVPSkóreB
1.Estonsko532436:4088
2.Slovinsko532434:4138
3.Česko523413:4447
4.Švédsko523406:4247
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