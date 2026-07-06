Krejčí po Estonsku chválil Sehnala i celý tým: Předvedli jsme hezký basket

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  20:28
Vít Krejčí (vlevo) a Martin Peterka se usmívají po výhře nad Estonskem.

Vít Krejčí (vlevo) a Martin Peterka se usmívají po výhře nad Estonskem. | foto: Mikuláš Celta / CZ.BASKETBALL

Vít Krejčí před zápasem kvalifikace o MS 2027 se Švédskem.
Vít Krejčí diskutuje se Sanderem Raistem po zápase Česka proti Estonsku.
Vít Krejčí a za ním Ondřej Sehnal s Martinem Peterkou burcují fanoušky.
Vít Krejčí rozehrává útočnou akci Česka.
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Na hrudi má vytetovaný obrys České republiky, proto není těžké odhadnout, jak moc chtěl táhnout národní tým za vítězstvím. Vít Krejčí dřel, několikrát skončil i na palubovce. Jen střelecká štěstěna se k němu dlouho nepřikláněla. „Věděl jsem, že musím zůstat v pohodě a být dál důrazný,“ říkal po zápase s Estonskem v kvalifikaci o basketbalové MS 2027.

K výhře 75:73 nakonec přispěl 12 body, 5 doskoky a 3 asistencemi. Slavil s parťáky i fanoušky, kterým se pak dlouho po závěrečné siréně podepisoval.

Vyfotil i několik selfíček, a když pak pomalým krokem došel mezi české novináře, pronesl: „Hrát před domácími fanoušky je super zážitek. A ještě k tomu vyhrát!“

Vítězný závěr první fáze kvalifikace o MS, Češi zdolali Estonce. Bude to stačit?

K úplné radosti chyběla jen jistota postupu do další fáze, Češi totiž museli čekat na výsledek zápasu mezi Slovinskem a Švédskem, který začal až hodinu po konci klání v Brně.

Čím jste vyrovnaný zápas strhli na svou stranu?
Myslím si, že jsme dobře zvládli jejich fyzickou hru. Jsem rád, že jsme to dotáhli do vítězného konce. Řekl bych, že jsme předvedli hezký basket.

V průběhu zápasu jste se několikrát držel za ruku, odnesl jste si nějaké bolístky?
Mám problémy s brňavkou a dneska jsem do ní třikrát dostal. V ten moment to hodně bolí, ale pak už je všechno pohodě. Zápas byl hodně fyzický, ale zvládli jsme ho, nenechali jsme se.

Jak bylo důležité, že jste po většinu zápasu aspoň mírně vedli?
Od začátku do konce to byl vyrovnaný zápas, pak jsme sice v závěru odskočili, ale oni to dorovnali. Od první čtvrtiny bylo jasné, že se budeme přetahovat až do konce. Naštěstí jsme to dobře ustáli v posledních pěti minutách, kdy se rozstříleli. Koncovku jsme zvládli skvěle.

Vít Krejčí diskutuje se Sanderem Raistem po zápase Česka proti Estonsku.
Vít Krejčí rozehrává útočnou akci Česka.

Na první body ze hry jste čekal až do závěru třetí čtvrtiny, co se vám po neúspěšných střelách honí hlavou?
Že musím zůstat agresivní. Všechny střely, co jsem si vzal, si myslím, byly dobré. Ani nějak nelítaly, většina spadla na zadní obroučku. Viděl jsem, že ty střely jdou rovně. Chtěl jsem zůstat v pohodě a střílet dál.

Vedle vás opět zářil Ondřej Sehnal. Jak vám s ním sedí spolupráce?
Je to skvělý hráč, jsem hrozně rád, že je tady v rozehrávce. Hraje se s ním fakt hezky. Je chytrý, ví, v jaký moment zápasu zpomalit, nebo naopak zrychlit. To jsou věci, které tým potřebuje.

Budete sledovat zápas Slovinců se Švédy?
Jedu teď zpátky do Prahy, ale budu sledovat alespoň statistiky. Víme, jak důležitý zápas to pro nás je. Uvidíme.

Vít Krejčí v předklonu očekává další akci.

Jak se cítíte po vyhraném zápase, po kterém nevíte, jestli postupujete? Myslím si, že i tak můžeme být spokojení s prací, kterou jsme odvedli. Teď už to není na nás. Většinou se chceme soustředit jen sami na sebe. Samozřejmě nám není jedno, jak zápas dopadne, ale věděli jsme, že nejdůležitější bude vyhrát ten náš zápas. A to jsme dokázali.

Jaké byly dny po nepovedeném zápase ve Švédsku?
Těžké. Navíc jsme pak letěli druhý den zpátky, byli jsme osm hodin na cestě. Tělo je hodně rozbité, ale teď je čas na regeneraci.

A pak?
Zítra jedu do Ameriky, pak do Vegas na Summer League, kde nebudu hrát, jenom se dívat. Pak mám na chvíli rehabilitaci v Portlandu a budu se vracet zpátky do Česka na kempy.

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