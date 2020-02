S Dány to bude tvrdý basketbal, tuší Vyoral před startem kvalifikace

Čeští basketbalisté by rádi navázali na Čínu Čtvrteční dopolední trénink českého národního týmu basketbalistů byl sice dobrovolný, ovšem i tak si přišla do arény zaházet na koš slušná řádka borců. „Lvi“ půjdou v Pardubicích na zteč poprvé od loňského veleúspěšného mistrovství světa v Číně a entuziazmus jim určitě neschází, i když v rozbíhající se skupině kvalifikace o mistrovství Evropy nebojují o postup, protože jej mají jako jeden z pořadatelských států dopředu zajištěný. „Je to jako na každém srazu, chuť do basketbalu tam je. V Pardubicích máme nové hráče, zkoušíme nové věci. Ostatní si zavzpomínají na to, co fungovalo v Číně. Pro kluky je to takové navázání na úspěšnou notu. Věřím, že si dovezli formu a v obou zápasech předvedeme to nejlepší, čeho jsme schopni,“ říká Petr Czudek, jeden z asistentů hlavního kouče Ronena Ginzburga. Reprezentační asistenti Jan Pospíšil (vpravo) a Petr Czudek Oběma zápasy míní dnešní klání s Dánskem (od 20.10) a pondělní bitvu v Litvě (od 18.30), v nichž budou mít Češi mimo jiné motivaci vylepšit počet bodů ve světovém žebříčku. „Kluci, ať jsou zkušení, nebo mladí, chtějí všichni předvést co nejlepší výkon. Individuální i týmový, nikdo nechce prohrát,“ konstatuje Czudek. „Myslím, že s nastavením hlavy nebude problém.“ Mužstvo si navíc v Pardubicích může připadat jako doma. „Jsme na to tady zvyklí, máme stejnou šatnu... Jen jsou tu teď nové koše,“ směje se Czudek. „Těším se, že přijde hodně lidí a bude to dobrý zápas jak pro nás, tak pro ně.“ Ačkoli s Dánskem se reprezentace nestřetla od 90. let, skauting nejbližšího protivníka nebyl problém. „Z jejich zápasů v předkvalifikaci proti Švédsku, Bělorusku a Albánii jsme si vzali to, co jsme potřebovali,“ podotýká Czudkův kolega Jan Pospíšil. „Asi nepřijedou v nejsilnější sestavě, nicméně je tam několik nováčků - vypíchnul bych Mortensena ze švédské ligy. Je to solidní vyšší křídlo s dobrou střelou, na něj si musíme dát pozor. Jinak si myslíme, že se budou snažit ‚krmit‘ balony svoje pivoty, kteří budou hrát zespodu,“ dodává Pospíšil.