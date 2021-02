ONLINE: Výhra znamená postup na EuroBasket. Češky bojují s Dánskem

Pokud Češky nevyhrají, budou muset čekat na překvapivou porážku Itálie s Rumunskem, případně by pak potřebovaly mít alespoň pátou nejlepší bilanci mezi celky na druhých místech v devíti kvalifikačních skupinách.

ONLINE: Dánsko - Česko Podrobná online reportáž od 13 hodin.

Český tým loni v listopadu v Rize porazil Dánky 84:64 a i s ohledem na čtvrteční vítězství nad Rumunskem 100:52 a porážku Seveřanek s Itálií 55:101 je jasným favoritem.

Dánsko už je navíc bez šance na účast na červnovém ME ve Španělsku a Francii, kam se vedle pořadatelských zemí už kvalifikovaly Belgie, Srbsko, Švédsko, Bosna a Hercegovina, Chorvatsko a Slovinsko.

Svitkův tým má při případné bodové shodě s Itálií lepší skóre ze vzájemných zápasů, což by Češkám zaručilo první místo. Porážka s Dánkami a pád na druhé místo by mohl být komplikací, protože by se Češkám v takovém případě započítaly do tabulky s osmičkou dalších zemí dvě výhry a dvě porážky.