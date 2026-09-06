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Basket ONLINE: Klíčový duel, Češky vedou na MS nad Čínou. Udrží postupové naděje?

Daniel Czolko
Sledujeme online   14:15aktualizováno  14:50
České hráčky během hymny před utkáním s Itálií.

České hráčky během hymny před utkáním s Itálií. | foto: Václav Mudra / CZ.BASKETBALL

Emma Čechová (vlevo) a Julie Reisingerová (vpravo) před zápasem s Čínou na MS.
Petra Holešínská před zápasem s Čínou na MS.
Češky se chystají na MS v Berlíně před zápasem s Čínou.
Julie Pospíšilová se chystá na MS v Berlíně před zápasem s Čínou.
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Od našeho zpravodaje v Německu - K postupu do vyřazovacích bojů na mistrovství světa může stačit českým basketbalistkám i jediné vítězství ve skupině D. Úvodní mač s Italkami v koncovce ztratily, teď hrají důležitý zápas s Čínou. Po první čtvrtině vedly 22:17. Jak si v Berlin Areně vedou ve zbytku utkání, sledujte v podrobné online reportáži.

Ze skupinové fáze postupují druhé a třetí týmy do osmifinále, lídryně tabulky pak rovnou do čtvrtfinále. A vzhledem k tomu, že se svěřenkyně Romany Ptáčkové v pondělí (20.45) utkají s největšími favoritkami turnaje z USA, potřebují porazit Čínu.

ONLINE: Česko vs. Čína

Zápas MS basketbalistek sledujte podrobně.

Nečeká je však jednoduchý úkol. Zatímco v české sestavě chybí klíčové pivotky Emma Čechová s Julií Reisingerovou, asijský tým přivezl do Berlína nejvyšší basketbalistku historie Čang C’jü (223 cm) i její zkušenější parťačku Chan Sü (205 cm), která hraje WNBA za NY Liberty.

Další více než dvoumetrová hráčka Li Jüe-žu chybí, protože se její cestovní pas poslaný poštou z USA ztratil a nový se nepovedlo včas vyřídit.

Čang C’-jü, 223 cm. Nejvyšší hráčka historie MS. Liší se od Dydekové či Semjonovové?

„Situace je jednoduchá. Musíme vyhrát, bez toho nebude žádná jiná cesta,“ řekl asistent trenérky Martin Bašta. „S Itálií jsme nepředvedli úplně špatný výkon, bohužel jsme trošku fyzicky odešli v poslední čtvrtině a byli jsme bezzubí v útoku.“

Od Číny, se kterou Češky v kvalifikaci padly 74:84, však očekává pasivnější výkon. „Vysoké hráčky uprostřed bedny nám budou dělat taky problém a bude záležet, jak zvládnou svou úlohu naše střelkyně,“ dodal Bašta.

Oba týmy za sebou mají náročnější noc, ve dvě hodiny ráno je totiž z hotelu vyhnal požární alarm.

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