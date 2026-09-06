Ze skupinové fáze postupují druhé a třetí týmy do osmifinále, lídryně tabulky pak rovnou do čtvrtfinále. A vzhledem k tomu, že se svěřenkyně Romany Ptáčkové v pondělí (20.45) utkají s největšími favoritkami turnaje z USA, potřebují porazit Čínu.
ONLINE: Česko vs. Čína
Zápas MS basketbalistek sledujte podrobně.
Nečeká je však jednoduchý úkol. Zatímco v české sestavě chybí klíčové pivotky Emma Čechová s Julií Reisingerovou, asijský tým přivezl do Berlína nejvyšší basketbalistku historie Čang C’jü (223 cm) i její zkušenější parťačku Chan Sü (205 cm), která hraje WNBA za NY Liberty.
Další více než dvoumetrová hráčka Li Jüe-žu chybí, protože se její cestovní pas poslaný poštou z USA ztratil a nový se nepovedlo včas vyřídit.
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Čang C’-jü, 223 cm. Nejvyšší hráčka historie MS. Liší se od Dydekové či Semjonovové?
„Situace je jednoduchá. Musíme vyhrát, bez toho nebude žádná jiná cesta,“ řekl asistent trenérky Martin Bašta. „S Itálií jsme nepředvedli úplně špatný výkon, bohužel jsme trošku fyzicky odešli v poslední čtvrtině a byli jsme bezzubí v útoku.“
Od Číny, se kterou Češky v kvalifikaci padly 74:84, však očekává pasivnější výkon. „Vysoké hráčky uprostřed bedny nám budou dělat taky problém a bude záležet, jak zvládnou svou úlohu naše střelkyně,“ dodal Bašta.
Oba týmy za sebou mají náročnější noc, ve dvě hodiny ráno je totiž z hotelu vyhnal požární alarm.