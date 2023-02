ONLINE: Naposledy v kvalifikaci MS. Češi hrají v Černé Hoře s novým kapitánem

Češi naposledy hráli ve čtvrtek v Pardubicích proti Francii, které po slibném začátku podlehli 59:72. Po zápase se od týmu odpojil Vojtěch Hruban, jeho roli kapitána tak poprvé zastává pivot Patrik Auda.

„Jsem tady v týmu nejstarší, tak to padlo na mě. Pamatuju si to jako včera, když jsem přišel do nároďáku a byl jsem jeden z nejmladších. Uteklo to jako voda,“ uvedl v tiskové zprávě svazu.

Jelikož Češi na šampionát, který na přelomu srpna a září uspořádají Japonsko, Filipíny a Indonésie, už nemají naději a v osmičlenné skupině K skončí poslední, mohou duel s Černou Horou využít pro zocelení mladých hráčů v kádru.

Naopak domácí bojují o třetí postupové místo na dálku s Bosnou a Hercegovinou. Pokud Černá Hora zvítězí, na šampionát postoupí. Bosňané musejí doufat v její zaváhání a vlastní vítězství nad Maďarskem. První dvě příčky ve skupině už jistě obsadí Francouzi a Litevci.