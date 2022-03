Hvězdě bulharského basketbalu otrávil hru. Těší mě to, netají Půlpán

Než kouč Ronen Ginzburg Půlpána na Bosta nasadil, měl americký rodák na kontě osm bodů. Zápas pak rozehrávač Galatasaraye Istanbul dokončil s 11 body. Ve čtvrtek výhru Bulharů 79:70 řídil 24 body.

„Nebylo to nic jednoduchého. Už ráno jsem mluvil s trenérem, že mi dá příležitost a že by chtěl, abych na hřiště aspoň chvilku vyběhl. Nakonec mě překvapilo, že jsem dostal tolik prostoru. Dělal jsem, co šlo, a těší mě, že to dopadlo takhle. Už pak moc bodů nedal a nedostal se do hry,“ řekl Půlpán, který na palubovce strávil přes 20 minut, připsal si dva body, pět doskoků a tři asistence.

Svůj úkol s Bostem zvládl. „Bylo vidět, že mu moc nechutnalo, když jsem po něm lezl. Měli jsme ještě bonusové fauly, tak jsem si říkal, že na něj přitlačím na hranici faulu. Myslím, že mu to hru otrávilo. Jsem rád, že jsem týmu aspoň takhle pomohl,“ pochvaloval si pětadvacetiletý odchovanec Holic.

Jako bonus ke svému výkonu přidal přihrávku na rozhodující střelu. „Ani na chvilku jsem nepochyboval, že to trefí. Už během zápasu pár trojek dal. Jenom potvrdil, že je skvělý střelec a vyhrál nám zápas,“ radoval se Půlpán z Peterkovy vítězné trojky.

Český tým potřeboval Bulharsko porazit, aby si udržel reálné šance na postup do další fáze kvalifikace. „Moc jsme si to nepřipouštěli. Chtěli jsme k tomu zápasu přistoupit jako ke každému jinému. To jsme naplnili. Jen škoda, že když jsme jim odskočili, že jsme to neudrželi. Avšak toho, jak jsme to zvládli v koncovce, si můžeme vážit. Nebyl to jednoduchý zápas,“ prohlásil Půlpán.

Reprezentanti byli vděční 2 122 divákům, kteří jim v hledišti pomohli skvělou kulisou. „Bylo to náročné už jenom proto, že jsme hráli doma a chtěli utkání zvládnout, zvlášť když jsme viděli, kolik přišlo lidí. Bylo pro nás lehčí, že jsme věděli, co od Bulharska čekat. Znali jsme pořádně jejich sety a byli jsme do zápasu celkově lépe připraveni,“ uvedl.

Ginzburgovu týmu se nepodařilo smazat ztrátu ve skóre z Bulharska, přestože vedl i o 11 bodů. O náskok totiž při soupeřově finiši přišel. „Věřili jsme tomu do poslední chvíle. Bohužel pak přišlo několik chybiček a oni je potrestali. Dali volné trojky. V koncovce to dopadlo tak, že nakonec můžeme být rádi za vítězství,“ řekl Půlpán.

Češi mají při stejné bilanci jedné výhry a tří porážek s Bulhary horší bilanci ze vzájemných zápasů. Druhá Bosna a Hercegovina má dvě vítězství a dvě prohry, zatímco suverénní Litva už jedno ze tří postupových míst ze skupiny F zabrala. Na začátku července ještě Ginzburgův výběr bude hostit Bosnu a Hercegovinu a vydá se do Litvy.

„Bude důležité ty zápasy vyhrát. Doufám, že kluci, kteří teď nemohli, si najdou čas, dorazí a že zvítězíme. Nic nevzdáváme. Nechceme si zavírat dveře, když nás čekají ještě dva duely,“ prohlásil Půlpán.

V týmu chyběli rozehrávači Tomáš Satoranský a Vít Krejčí působící v NBA, pivoti Patrik Auda a Ondřej Balvín, kteří hrají v Japonsku, i Jan Veselý z euroligového Fenerbahce a také zranění křídelní hráči Jaromír Bohačík, Lukáš Palyza a David Jelínek.

„Kluci chybí, ale ukázalo to, že my, i třeba já, dokážeme přijít na hřiště a něco tam přinést. Ať jsem to byl já v obraně, nebo Petr Bohačík - se svou tvrdostí byl také znát. Je to jen o tom, abychom se vyhráli na té úrovni, která je jiná než v lize. Myslím, že tak bychom mohli být v budoucnosti platnější,“ míní Půlpán.