Čeští basketbalisté budou mít v neděli při hymně modrožluté stužky

Součástí ceremoniálu zřejmě bude minuta ticha za oběti konfliktu a v hledišti by se měly objevit ukrajinské vlajky. Pomoci napadené zemi mohou i fanoušci svou účastí na utkání, protože Česká basketbalová federace jí věnuje výtěžek ze vstupného.

Při vyjádření svého postoje je ale národní tým limitován pravidly FIBA. „Podali jsme oficiální žádost basketbalové asociaci FIBA, abychom se mohli nějakým způsobem symbolicky vyjádřit vyvěšením vlajky a připnutím ukrajinských stužek. Bohužel ta reakce byla negativní, protože je to proti obecným pravidlům. Ta platí bez ohledu na to, jestli je válečný stav v jakékoliv zemi,“ řekl manažer týmu Michal Šob.

„Nemůžete vyvěsit vlajku a symboly třetího státu, pokud není součástí utkání. Nicméně my jsme se rozhodli, že se k tomu postavíme po svém. Nerad bych to komentoval před tím utkání, ale myslím, že fanoušci a sportovní veřejnost jasně pochopí naše stanovisko. Že tým má svou hrdost bez ohledu na to, jestli nás za to někdo bude trestat, nebo ne. Jednomyslně jsme se rozhodli, že to takto podpoříme. Jen mohu říct, že to nebude malá podpora,“ doplnil Šob.

„My chceme vyjádřit podporu ne v rámci nějakého politického protestu, ale ukázat souznění ukrajinským obyvatelům. V Čechách jich žije zhruba dvě stě tisíc a každý z nás někoho osobně zná. Ať je to ve stavebnictví, ale je to i řada sestřiček a doktorů, bez kterých bychom třeba ani tu covidovou pandemii nezvládli. Každého se to nějak osobně dotýkalo a měli jsme potřebu udělat aspoň takové gesto. Je to jedna z mála věcí, které můžeme udělat a jasně vyjádřit náš postoj,“ vysvětlil Šob.

Myšlenka podle něj vznikla spontánně a rychle. „Protože v rámci reprezentační akce se stalo to, co celý svět sleduje. Tomu tématu se nešlo vyhnout, všichni ráno vstáváme a koukáme na telefony a s hrůzou sledujeme, co se děje. Reakce týmu byla naprosto jednotná a rychlá, že všichni se tomu chtěli nějak postavit aspoň takto na dálku. Snažíme se soustředit na basket a náš výkon, ale co si budeme nalhávat, není to nic jednoduchého. Veškerá komunikace je jen o tom, co budeme hrát proti Bulharům a co se děje na Ukrajině,“ řekl Šob.

Česko vs. Bulharsko podrobná reportáž od 19:00

Český tým má o dění podrobnější informace i díky tomu, že jeho trenér Ronen Ginzburg vede tamní klub Prometej, s kterým se už minulý týden při nejisté situaci v zemi přesunul do Nymburka a bude v Česku hrát i své zápasy Ligy mistrů. Ve čtvrtek 3. března v Nymburce a o šest dnů později v Praze na Královce.

„Dotýká se ho to asi nejvíc, protože jeho tým Prometej už je přes týden v České republice. Utekli z Ukrajiny sem a našli tady azyl. Budou tady hrát utkání Ligy mistrů. Přestěhovali se sem a nevědí, na jak dlouho. Prožívá to intenzivně, protože má v týmu několik ukrajinských reprezentantů a dalších hráčů, kteří jsou tady dočasně se svými rodinami a zná ty životní příběhy. Samozřejmě ho to znepokojuje, ale bohužel nemůže nic dělat stejně jako ostatní,“ uvedl Šob.

„Vnímáme to docela dost. Ve středu nad ránem, kdy to začalo, jsme cestovali a od té doby se o tom s klukama bavíme prakticky pořád. Pak se tady můžeme bavit o nějaké taktice k zápasu, ale člověk si díky tomu uvědomí, že jsou na světě důležitější věci, než jestli se povede zápas, nebo ne,“ řekl rozehrávač Petr Šafarčík.

„Samozřejmě chceme všechno vyhrát, ale situace je taková, že to vnímají skoro všichni. Je to strašné, co se děje. My zkusíme zítra alespoň dát najevo morální podporu. To je maximum, co teď můžeme udělat,“ doplnil Šafarčík, který působí právě v Pardubicích, kam loni zamířil z Nymburka.

„Jsem tady asi půl roku, ale fanoušci mi to hodně zpříjemnili, takže už se tu cítím jako doma. Jsem rád, že se zítra hraje v Pardubicích. Fanoušci tady mají rádi basketbal a všeobecně sport. Dokáží udělat skvělou kulisu a to čekáme i zítra,“ doufá, že diváci poženou Čechy za klíčovou výhrou, která by po třech porážkách ze tří zápasů oživila naděje na postup do další fáze boje o MS 2023.