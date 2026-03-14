Basket ONLINE: Klíčový duel kvalifikace o MS. Češky začínají proti Brazilkám lépe

Autor: ,
Sledujeme online   6:20aktualizováno  6:53
České basketbalisty na kvalifikačním turnaji o postup na mistrovství světa hrají s Brazílií a potřebují vyhrát, aby si uchovaly reálnou šanci na účast na zářijovém šampionátu v Berlíně. Situaci si v čínském Wu-chanu zkomplikovaly středeční porážkou 64:77 s Mali. Duel proti stříbrným medailistkám z loňského mistrovství Ameriky sledujeme od 6:30 v podrobné online reportáži.

České basketbalistky nastupují k utkání s Mali v kvalifikaci o MS. | foto: Václav Mudra / CZ.BASKETBALL

„Pokud jsme v zápase s Mali neuspěly, tak je teď jediná možnost porazit Brazílii. Jiná prostě před námi není a my do toho utkání teď musíme dát absolutně všechno,“ řekla novinářům trenérka Romana Ptáčková. Její tým má po úvodní výhře nad Jižním Súdánem 89:52 stejnou bilanci jako Mali, Čína a Brazílie. Suverénní jsou mistryně Evropy z Belgie, které měly postup jistý už před turnajem.

ONLINE: Česko – Brazílie

Utkání kvalifikace MS basketbalistek sledujeme podrobně.

Ve hře jsou ještě tři místa a Ptáčková naznačila, že v případě neúspěchu s Brazílií už další varianta postupu před zápasy s domácími Číňankami a Belgií není příliš schůdná. Brazilky mají na kontě porážku s Belgií (70:99) a výhru nad Jižním Súdánem (94:79).

„Já myslím, že budeme v dobré náladě. Některé věci jsme si musely vyříkat a věřím, že to trošku padne na úrodnou půdu a do utkání půjdeme od prvních minut s takovou energií, jako jsme šly proti Mali do druhého poločasu. Tady opravdu není na co čekat, tady je důležitý každý detail a důslednost v každé chvíli utkání. Pokud to nebudeme plnit, tak ti soupeři jsou tak silní, že nás prostě za každou nedůslednost a chybu tvrdě potrestají,“ prohlásila Ptáčková.

Porážka s Mali bolí, říká Reisingerová. Přiznala, že fyzično Češkám nesvědčí

Její výběr se na turnaji vyrovnává s různými styly hry. „Není to úplně evropský basketbal a my nejsme tak úplně zvyklé hrát utkání proti takový typům hráček, jako bylo třeba Mali a jaké budou Brazilky. Je potřeba hrát daleko víc kontaktní basketbal, jít daleko víc do soubojů a žádný nevypustit. My tam někdy nejdeme, jak bychom měly. Takže ať se to týká obranného doskoku, útočného doskoku, agresivity nebo obrany hráček jedna na jednu, tak tohle všechno potřebujeme hrát daleko větší intenzitou,“ nabádala Ptáčková.

Češky se s Brazílií utkají poprvé od září 2014, kdy je na MS v Ankaře porazily 68:55. „Já bych asi neřešila, kdo je a není favorit. Jsou tam samozřejmě dvě velmi zkušené hráčky z WNBA, obě dvě podkošové hráčky. Bude to obtížný souboj z toho pohledu, že potřebujeme pokrýt vymezené území a maximálně si pomoct. Ale Brazilky navíc mají i skvělé střelkyně z dlouhé vzdálenosti. Momentálně jsou na nějakých 46 procentech. Pokrýt zároveň podkošový prostor a střelce na perimetru je jeden z těch nejtěžších úkolů. A ten nás právě čeká,“ doplnila Ptáčková.

Vzepětí v závěru nestačilo. Čechová říkala: Nepohlídaly jsme si věci, které jsme měly

WNBA hrají Kamilla Cardosová a Damiris Dantasová. Čtyřiadvacetiletá Cardosová se v roce 2024 stala trojkou draftu WNBA a v dresu Chicaga se ve stejném roce dostala do All Star týmu nováčků. Aktuálně hraje v čínském klubu Kuang-tung Vermilion Birds. O devět let starší Dantasová hají barvy Indiany a v Evropě hraje za turecký Botas.

Do tréninku se kvůli nachlazení nezapojila rozehrávačka Eliška Hamzová. Přípravu pouze sledovala z lavičky, podle Ptáčkové by ale měla být k utkání připravená.

Národní tým měl potom volné odpoledne a část reprezentantek to využila k prohlídce Wu-chanu a historické stavby Věže žlutého jeřába. „Některé holky jely na výlet, některé zůstaly na hotelu. Záleželo, jak se kdo cítí. Já jsem spíš na tu regeneraci. Nohy jsou fakt těžké po těch dvou zápasech,“ uvedla křídelnice Petra Holešínská.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
Brazílie vs. ČeskoBasketbal - Utkání skupiny A - 14. 3. 2026:Brazílie vs. Česko //www.idnes.cz/sport
Živě41:37
  • 1.60
  • 12.00
  • 2.40
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Slavia - Sparta 3:1, úprk za titulem, hosté vyhráli půli, pak propadli při standardkách

Tomáš Chorý oslavuje vyrovnávací gól na 1:1 v 57. minutě utkání proti Spartě.

Pokud nejpozději na konci května nebudete číst, že Slavia ve fotbalové lize obhájila titul, bude to obrovský šok. V neděli v 316. derby po obratu ve druhém poločase porazila Spartu 3:1 a deset zápasů...

Tondo, jsme tu pro tebe! Courtois, De Gea i Schmeichel. Osobnosti podporují Kinského

Antonín Kinský v úvodu zápasu osmifinále LM podklouzl a nabídl Atléticu gól. Za...

Ve středu večer vyfotil televizi u sebe v obýváku a na instagram vyťukal: „Děkuji všem za všechny zprávy. Od snu k noční můře, ale pak zase zpátky ke snu! Vidíme se brzy.“ Počínání českého brankáře...

Herci, ministři i hvězdy Survivoru. Jaké známé osobnosti přilákalo derby v Edenu?

Celebrity na derby Slavia - Sparta.

V neděli večer bylo v pražském Edenu pořádně živo. Na ligový šlágr mezi Slavií a Spartou dorazila i řada známých tváří z politiky, kultury i sportu. Ve VIP prostorách se vedle sebe objevili fotbaloví...

Odměna za olympijské medaile. Jake Paul daroval Leerdamové luxusní vůz

Jutta Leerdamová a Jake Paul oslavují olympijské zlato nizozemské...

Nizozemská rychlobruslařka Jutta Leerdamová patřila mezi hvězdy nedávných zimních olympijských her. Na milánském oválu vybojovala zlato v závodě na 1000 metrů a stříbro na pětistovce. Kromě cenných...

Soukalová oznámila druhé těhotenství. Rýsuje se budoucí štafeta, napsala

Gabriela Soukalová a její snoubenec Miloš Kadeřábek (Praha, 13. února 2024)

Radostnou novinkou se fanouškům pochlubila bývalá biatlonistka Gabriela Soukalová. Prostřednictvím sociálních sítí odhalila, že s partnerem Milošem Kadeřábkem čekají druhé dítě. Jejich dcera Izabela...

Basket ONLINE: Klíčový duel kvalifikace o MS. Češky začínají proti Brazilkám lépe

Sledujeme online
České basketbalistky nastupují k utkání s Mali v kvalifikaci o MS.

České basketbalisty na kvalifikačním turnaji o postup na mistrovství světa hrají s Brazílií a potřebují vyhrát, aby si uchovaly reálnou šanci na účast na zářijovém šampionátu v Berlíně. Situaci si v...

14. března 2026  6:20,  aktualizováno  6:53

St. Louis otočilo zápas proti Edmontonu, LA loupilo na ledě Islanders

Robert Thomas (18) slaví s Camem Fowlerem vítězný gól St. Louis.

Do pátečních dvou zápasů hokejové NHL zasáhl z Čechů jen útočník Ondřej Palát, jenž s Islanders před domácími fanoušky nestačil na Los Angeles těsně 2:3. V dalším duelu Edmonton neudržel dvougólové...

14. března 2026  4:09,  aktualizováno  4:45

Grigar a mentální kouč o Kinském: Horor ho nezlomí, ukáže, že je světový gólman

Premium
Ústecký fotbalový brankář Tomáš Grigar a mentální kouč Laco Bittner.

Když Tomáš Grigar viděl záběry fatálně chybujícího brankáře Antonína Kinského v osmifinále Ligy mistrů mezi Tottenhamem a Atléticem Madrid, cítil lítost i naštvání. „Taky jsem udělal mraky chyb,...

14. března 2026

Barcelona v Eurolize počtvrté v řadě prohrála. Satoranský dal Hapoelu 11 bodů

Tomáš Satoranský bráněný Vasilije Micičem během utkání Euroligy.

Basketbalisté Barcelony prohráli v Eurolize s Hapoelem Tel Aviv 75:80 a připsali si v soutěži čtvrtou porážku v řadě, kterou si zkomplikovali boj o účast ve vyřazovacích bojích. Katalánskému týmu...

13. března 2026  22:44,  aktualizováno  22:55

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, dvojice v předkole, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off. O titul bojuje dvanáct týmů, osm z nich zahájilo svou cestu v předkole od 9. března, nejlepší čtveřice postoupila...

13. března 2026  20:45,  aktualizováno  22:45

Budíček v pravý čas. Sparta odvrátila konec a kouče těšilo: Puky najednou lítaly

Hokejisté Sparty se radují z důležitého gólu proti Kladnu.

Devětadvacet minut hry v přesilovkách a nic. Žádný gól. Ani ťuk. Až když hokejové Spartě teklo do bot, vstřelila Kladnu své první branky v početních výhodách v předkole extraligového play off. V...

13. března 2026  22:29

Těžká cesta pro Kladno i pikantní varianty. Jak můžou vypadat čtvrtfinálové dvojice?

Bitka v zápase Sparty s Kladnem.

Už jen dva týmy bojují o poslední volné místo. A ještě výrazně promluví do složení dvojic čtvrtfinále play off hokejové extraligy. Jaké jsou varianty, kdo na koho v nejlepší osmičce může narazit?...

13. března 2026  11:27,  aktualizováno  22:19

Slavia se udržela ve hře, sérii proti Zlínu rozhodne pátý zápas. Litoměřice postupují

Hokejisté Slavie Jake Gricius (vlevo), brankář Jaroslav Pavelka a Marek Berka...

Litoměřice jsou třetím semifinalistou první hokejové ligy. Stadion proti Vsetínu vyrovnal 11 sekund před koncem třetí třetiny, zvítězil 2:1 v prodloužení a díky třetí výhře ve čtvrtfinálové sérii...

13. března 2026  21:45

Sparta dál žije. Porazila Kladno a srovnala sérii. Brno proměnilo mečbol, Motor končí

Sparťanský útočník Řepík v doslova krkolomné pozici po souboji s kladenským...

Hokejová extraliga zná dalšího účastníka čtvrtfinále. Je jím mistrovská Kometa, která v pátek vyhrála na ledě Českých Budějovic 3:2 a po výsledku 3:1 na zápasy postupuje mezi nejlepší osmičku...

13. března 2026  17:15,  aktualizováno  21:24

Jedno na cestu a jedno pro kustody Motoru. Flek po postupu Brna sháněl piva

Kometa Brno slaví gól do sítě Českých Budějovic. Zleva Arttu Illomäki, zády...

Třetím postupujícím z předkola play off extraligy je Kometa Brno. O pokračování obhájce titulu rozhodli brankami Adam Zbořil a Kristián Pospíšil, když Brno zvládlo i druhý duel na ledě soupeře,...

13. března 2026  21:21

Konec nedochuceným salátům. Objevily jsme zázračné zálivky Fermato
Konec nedochuceným salátům. Objevily jsme zázračné zálivky Fermato

Fermentace dokáže proměnit známé suroviny v chuťově komplexní zážitek. Naše redaktorky proto vyzkoušely dvě salátové zálivky od moravské značky...

Sen o finále je pryč. Parahokejisté nestačili na Američany, o bronz se utkají s Čínou

Patrik Sedláček dostává třetí gól v semifinálovém klání s USA.

Čeští parahokejisté prohráli v semifinále paralympijských her v Miláně s týmem Spojených států 1:6. V neděli budou svěřenci trenéra Jakuba Novotného hrát o historickou bronzovou medaili s Čínou,...

13. března 2026  17:26,  aktualizováno  21:20

Příbram vyhrála v Ústí a je pátá, Chrudim si v 90. minutě vystřelila důležité body

Radost fotbalistů Příbramy.

Fotbalisté Příbrami v 19. kole druhé ligy zvítězili 2:0 v Ústí nad Labem a v neúplné tabulce se posunuli na páté místo. Chrudim v duelu dvou týmů usilujících o záchranu vyhrála gólem z poslední...

13. března 2026  21:17

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.