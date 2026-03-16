Chceme překvapit a uhrát si postup samy. Češky na závěr bojů o MS čeká Belgie

  15:24
Až poslední hrací den kvalifikační skupiny A v čínském Wu-chanu rozhodne o dvou postupujících na zářijové mistrovství světa v Berlíně, vedle českých basketbalistek o postup usilují také Mali a Brazílie. Tým trenérky Romany Ptáčkové nastoupí s bilancí dvou výher a dvou porážek od 9:30 SEČ proti suverénní Belgii a v případě vítězství by se nemusel zabývat ostatními výsledky.
Julia Reisingerová a Petra Holešínská během utkání s Jižním Súdánem v kvalifikaci o MS. | foto: Václav Mudra / CZ.BASKETBALL

Karolína Šotolová během utkání s Čínou.
Emma Čechová dribluje kolem bránící Chan Sü z Číny.
Emma Čechová střílí v zápase s Čínou.
Julie Pospíšilová hledá cestu ke koši kolem Čang C’jü v kvalifikaci o MS.
Účast na šampionátu by Češkám ale už předtím mohla zajistit výhra posledního Jižního Súdánu nad Mali, nebo v posledním duelu vítězství favorizované Číny nad Brazílií.

Češkám nevyšly dvě možnosti na zaručení první účasti na MS od roku 2014 už v neděli. Mohla je tam posunout porážka Brazílie s Mali, které ale ztratilo náskok 14 bodů a prohrálo. Následně mohla rozhodnout výhra nad domácí Čínou, které ale reprezentantky podlehly 74:84.

„Je to tady pro nás poslední utkání. Musíme do toho zápasu jít na sto procent. I kdyby byla jednoprocentní šance, musíme ji zkusit. Tady už se není na co šetřit. Takové nastavení do toho utkání musí být. Samozřejmě, že máme v hlavách, že věříme, že to může dopadnout i jinak. Ale jestli bude všechno proti nám, tak musíme zkusit všechny šance, které se nabízí,“ uvedla trenérka Ptáčková.

České basketbalistky po utkání s Brazílií v kvalifikaci o MS 2026.
Radost české lavičky během utkání s Brazílií v kvalifikaci o MS 2026.

Belgičanky ovládly poslední dva EuroBaskety, ve Wu-chanu vyhrály všechny čtyři duely a nejtěsnějším rozdílem s nimi prohrála Čína o 25 bodů. „Všichni víme, že Belgie je favorit. Ale nepůjdeme do zápasu s tím, že prohrajeme. Určitě uděláme všechno pro to, abychom i takový tým potrápily, a zkusíme překvapit,“ doplnila Gabriela Andělová.

Na obrat nebyly síly, posteskla si Čechová. Hamzovou i Reisingerovou brzdilo zdraví

S Belgičankami se český tým utkal naposledy loni v červnu na domácím ME v Brně a prohrál 60:72. O dva roky dříve jim podlehl také na kontinentálním šampionátu v Tel Avivu 41:84.

Kapitánka Natálie Stoupalová doufá, že zdolat Belgii je možné: „Určitě to nebude nic lehkého, ale my víme, o co hrajeme. Chceme si to určitě uhrát samy. Vzhledem k tomu, že poslední zápas s nimi v Česku byl celkem vyrovnaný, tak nějaké možnosti tam určitě jsou a věříme si na ně.“

Chceme překvapit a uhrát si postup samy. Češky na závěr bojů o MS čeká Belgie

