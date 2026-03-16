Chceme překvapit a uhrát si postup samy. Češky na závěr bojů o MS čeká Belgie

Účast na šampionátu by Češkám ale už předtím mohla zajistit výhra posledního Jižního Súdánu nad Mali, nebo v posledním duelu vítězství favorizované Číny nad Brazílií.
ONLINE: Česko vs. Belgie
Zápas sledujte v úterý od 9:30 SEČ v podrobné reportáži.
Češkám nevyšly dvě možnosti na zaručení první účasti na MS od roku 2014 už v neděli. Mohla je tam posunout porážka Brazílie s Mali, které ale ztratilo náskok 14 bodů a prohrálo. Následně mohla rozhodnout výhra nad domácí Čínou, které ale reprezentantky podlehly 74:84.
„Je to tady pro nás poslední utkání. Musíme do toho zápasu jít na sto procent. I kdyby byla jednoprocentní šance, musíme ji zkusit. Tady už se není na co šetřit. Takové nastavení do toho utkání musí být. Samozřejmě, že máme v hlavách, že věříme, že to může dopadnout i jinak. Ale jestli bude všechno proti nám, tak musíme zkusit všechny šance, které se nabízí,“ uvedla trenérka Ptáčková.
Belgičanky ovládly poslední dva EuroBaskety, ve Wu-chanu vyhrály všechny čtyři duely a nejtěsnějším rozdílem s nimi prohrála Čína o 25 bodů. „Všichni víme, že Belgie je favorit. Ale nepůjdeme do zápasu s tím, že prohrajeme. Určitě uděláme všechno pro to, abychom i takový tým potrápily, a zkusíme překvapit,“ doplnila Gabriela Andělová.
Na obrat nebyly síly, posteskla si Čechová. Hamzovou i Reisingerovou brzdilo zdraví
S Belgičankami se český tým utkal naposledy loni v červnu na domácím ME v Brně a prohrál 60:72. O dva roky dříve jim podlehl také na kontinentálním šampionátu v Tel Avivu 41:84.
Kapitánka Natálie Stoupalová doufá, že zdolat Belgii je možné: „Určitě to nebude nic lehkého, ale my víme, o co hrajeme. Chceme si to určitě uhrát samy. Vzhledem k tomu, že poslední zápas s nimi v Česku byl celkem vyrovnaný, tak nějaké možnosti tam určitě jsou a věříme si na ně.“