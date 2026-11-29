Svěřenci trenéra Luboše Bartoně potřebují nejen vyhrát, ale i vylepšit si skóre ve vzájemných duelech natolik, aby měli boj o první místo v tříčlenné skupině G před únorovým závěrečným zápasem v Norsku ve svých rukou.
ONLINE: Česko vs. Belgie
Zápas, který je i Satoranského rozlučkou s repre, sledujte podrobně.
Do hlavní fáze kvalifikace postoupí jen vítěz. Druhý a třetí tým čeká další boj o postup příští rok, kdy se bude hrát ve dvou skupinách po čtyřech a dvou po třech o poslední čtyři postupová místa. Zajistí si je jen vítězové z turnajů, které se odehrají mezi 24. červencem a 11. srpnem.
Na rozdíl od srpnového zápasu je v kádru Belgie i rozehrávač Retin Obasohan z Burgosu, bývalý hráč Nymburka. „Nevím přesně, v jaké je formě, ale dobře víme, že to je hráč, který dokáže být velmi nepříjemný i fyzicky, což nám může dělat problémy,“ řekl Bartoň.
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„Očekávám podobný zápas z jejich strany jako tam. Je to spíš o nás, protože jestli chceme být konkurenceschopní, tak musíme být mnohem lepší, pozornější v obraně. Myslím si, že naše obrana v tranzici byla velmi špatná a celkově si myslím, že ten zápas se nám nepovedl od začátku do konce. Takže spíš je to o nás než o soupeři,“ konstatoval Bartoň.
Sílu by měl týmu v klíčovém utkání dodat pětatřicetiletý lídr Satoranský, který se naposledy představil 1. března v Jihlavě v duelu kvalifikace o mistrovství světa proti Slovinsku a při porážce 84:86 zaznamenal 15 bodů, devět asistencí a sedm doskoků.
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Klíčové podle Bartoně je, aby se tým při Satoranského rozlučce soustředil hlavně na samotný zápas a výkon.
„Jak v Belgii, tak i s Norskem doma se nám stávalo, že jsme párkrát netrefili a místo toho, abychom zapnuli a bránili, sklopili jsme hlavy a bralo nám to vítr z plachet. A to jsou věci, do kterých se nesmíme dostat,“ dodal Bartoň.
Česká nominace na zápas s Belgií
Rozehrávači: Tomáš Satoranský (Hapoel Tel Aviv), Ondřej Sehnal (King Štětín), Marek Houška (BK ARMEX ENERGY Děčín)
Křídla: Richard Bálint (Bamberg Baskets), Tomáš Kyzlink (USK Praha), Ondřej Hanzlík (Gipuzkoa San Sebastian), Kryštof Davídek (BA Nymburk/CZ ACADEMY)
Podkošoví hráči: Martin Peterka (MKS Dabrowa Gornicza), Martin Svoboda (Sršni Photomate Písek), Jan Zídek (Ourense Baloncesto), Ondřej Husták (Bilbao Basket), Adam Kejval (Basquet Menorca)