náhledy
Současný kádr ženské basketbalové reprezentace zná jako málokdo. Ještě loni vedla Tereza Vyoralová národní tým na EuroBasketu jako kapitánka, po něm se rozloučila se sportovní kariérou. Před pátečním startem světového šampionátu v Berlíně pro iDNES.cz přibližuje, v čem se skrývá síla svěřenkyň trenérky Romany Ptáčkové.
Autor: FIBA
ELIŠKA JOKLOVÁ. „Hlavní rozehrávačka národního týmu, která aktuálně může přinést spoustu nových zkušeností z angažmá v WNBA. Vyniká především bojovností, obranou a agresivním nájezdem do koše.“
Autor: FIBA
KATEŘINA ZEITHAMMEROVÁ. „Malá, rychlá a velmi aktivní rozehrávačka, která dokáže měnit tempo hry. Pro tým je cenná především v obraně, tlakem na míč.“
Autor: FIBA
GABRIELA ANDĚLOVÁ. „Zkušená univerzální hráčka, která může nastoupit na rozehrávce i na křídle. Její velkou předností je střelba z dálky a obrana. Do týmu přináší zkušenosti z Euroligy i zahraničního angažmá.“
Autor: FIBA
PETRA HOLEŠÍNSKÁ. „Jedna z hlavních českých ofenzivních opor a zároveň jedna z nejzkušenějších hráček týmu. Umí si vytvořit střelu z perimetru, je nebezpečná z trojky a dokáže převzít odpovědnost v těžkých chvílích.“
Autor: FIBA
VERONIKA VORÁČKOVÁ. „Jedna z klíčových hráček národního týmu a také jedna z fyzicky nejlépe vybavených Češek na perimetru. Její předností je atletičnost a čtení hry.“
Autor: FIBA
JULIE POSPÍŠILOVÁ. „Velmi univerzální křídlo, které může zaskočit i na pozici menší pivotky (číslo 4). Silná na doskoku, v obraně a její zbraň je střelba z delší vzdálenosti. Patří již mezi zkušenější hráčky národního týmu.“
Autor: FIBA
PETRA MALÍKOVÁ. „Menší křídlo s dobrým pohybem bez míče a agresivní hrou 1 na 1. Pro český tým je důležitá zejména svou fyzickou hrou jak v útoku, tak v obraně.“
Autor: FIBA
ALENA HANUŠOVÁ. „Nejzkušenější česká hráčka v nominaci. Nabízí výšku, sílu, zkušenost a střelbu z delší vzdálenosti.“
Autor: FIBA
MONIKA FUČÍKOVÁ. „Menší pivotka, která vyniká bojovností. Silná na doskoku, nevyhýbá se kontaktu a na hřišti pracuje naplno.“
Autor: FIBA
NATÁLIE STOUPALOVÁ. „Kapitánka. Velmi důležitá podkošová hráčka, která dokáže být platná na obou koncích hřiště. Její předností je střelba z delší vzdálenosti, doskok a obětavost pro tým.“
Autor: FIBA
KATEŘINA KALNÁ. „V devatenácti letech nejmladší členka nominace. Na MS bude sbírat zkušenosti, ale její energie a výška mohou být pro tým velmi užitečné.“
Autor: FIBA
NATÁLIE KOUCKÁ. „Nejvyšší hráčka českého výběru (193 cm), která by měla pomoci hlavně s obranou prostoru kolem koše a doskokem. Stejně jako Kalná nemá zkušenosti z velké seniorské akce, takže její přínos může postupně růst.“
Autor: FIBA