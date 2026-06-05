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Na olympijské vítěze nestačili. Češi po návratu na MS 3x3 končí v osmifinále

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  20:27
Pro české basketbalisty skončilo mistrovství světa 3x3 ve Varšavě v osmifinále, v němž nestačili na Nizozemsko. Šampionům z pařížské olympiády podlehli 15:21. Od 20:25 o postup do čtvrtfinále usilují jejich reprezentační kolegyně, které vyzvou Francii.
Český basketbalista Filip Novotný střílí na MS ve 3x3 v zápase s Nizozemskem.

Český basketbalista Filip Novotný střílí na MS ve 3x3 v zápase s Nizozemskem. | foto: Václav Mudra / CZ.basketball

Český basketbalista Lukáš Stegbauer na MS ve 3x3 po zápase s Nizozemskem...
Český basketbalista Lukáš Stegbauer na MS ve 3x3 v zápase s Nizozemskem.
Český basketbalista Filip Novotný útočí a MS ve 3x3 v zápase s Nizozemskem.
Český basketbalista Štěpán Borovka u míče na MS ve 3x3 v zápase s Nizozemskem
6 fotografií

České kvarteto Štěpán Borovka, Filip Novotný, Adam Růžička a Lukáš Stegbauer dlouho drželo s favoritem krok. Nedařila se ale střelba za dva body, z dálky trefili jen dva pokusy z devíti. V závěru měli Nizozemci přesnější mušku, méně chybovali a zápas dotáhli k postupu.

„Osmifinále proti Nizozemsku nám bohužel nevyšlo. Nezachytili jsme úplně začátek. Jsou to zkušení borci, 3x3 hrají už spoustu let a zkušenost tady vyhrála. Na začátku na nás zatlačili a my nehráli to, co jsme si řekli. Byli jsme na ně připraveni, ale mají skvělé individuální dovednosti a nepovedlo se nám je zastavit,“ řekl Novotný.

„Teď je to pro nás velké zklamání, protože když už jsme se dostali sem, chtěli jsme co nejdál. Ale později turnaj budeme hodnotit pozitivně. Tři výhry ve skupině, super výsledky a pro nás i super zkušenost a motivace do další práce. Sezona je pořád na začátku,“ dodal Novotný.

Mistrovství světa v basketbalu 3x3 ve Varšavě

Osmifinále

Muži:
Nizozemsko - Česko 21:15

20:25 ženy: Česko - Francie.

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MS ve fotbale

Mistrovství světa ve fotbale začíná ve čtvrtek 11. června 2026. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu 28. června a finále 19. července 2026.

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Brno vs. OpavaBasketbal - - 6. 6. 2026:Brno vs. Opava //www.idnes.cz/sport
6. 6. 18:00
  • 1.69
  • 14.30
  • 2.36
Pardubice vs. NymburkBasketbal - Finále - 3. zápas - 7. 6. 2026:Pardubice vs. Nymburk //www.idnes.cz/sport
7. 6. 19:00
  • 2.85
  • 14.50
  • 1.49
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