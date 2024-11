Škola, španělština i domácí mistrovství. Když si basketbalistky řeknou: To dám!

Česká basketbalová federace proto přichází s projektem „To dám!“.

Jedním z jeho hlavních úkolů je upozornit na oba šampionáty konané v Brně v roce 2025, ale i na MS žen do 17 let, které se ve stejném městě odehraje o rok později. A koncept může být využit i pro MS mužů do 19 let v roce 2027 v Praze.

„Kampaň To dám! není jen o šampionátech, ale celkově chceme upozornit na výzvy, které sportovkyně ve svých kariérách řeší. Chceme hledat přesahy i mimo basketbalové hřiště, rozvíjet platformu CSR, pro kterou je motto jako dělané, a celkově se vlastně nebrat zase tak vážně,“ popsal marketingový ředitel CZ BASKETBALL Martin Peterka.

A doplnil zajímavost z natáčení základního promo videa: „Reprezentantky chodily po Brně v dresech národního týmu, což samo o sobě přitahovalo pozornost. Za jejich ochotu jim musíme poděkovat, protože to určitě nebylo lehké. Tohle už ale vlastně daly v rámci motta kampaně.“

Ženská reprezentace má účast na domácím mistrovství Evropy jistou, a tak kvalifikační utkání, z nichž dvě odehraje v tomto týdnu, slouží především jako příprava na letní vrchol. Na právě probíhajícím srazu se tak basketbalistky národního týmu mohly podělit o to, co považují za jednu ze svých největších výzev.

Není divu, že hráčky brněnských Žabin, které zažívají svou první euroligovou sezonu, považují za zkoušku právě působení v této elitní klubové soutěži. „Když jsme nastoupily třeba proti Mersinu, tak jsem si říkala: To dám,“ potvrdila pivotka Emma Čechová.

Stejně tak novicka v žabinském dresu Kateřina Zeithammerová vzpomíná, kdy naposledy si řekla toto motivační spojení. „Před prvním zápasem Euroligy a pak jsme to daly,“ připomíná úvodní euroligový zápas a drtivé vítězství nad Olympiakosem, které hráčky českého týmu opravdu nasměrovalo do další fáze soutěže.

ME a MS v Brně FIBA Women’s EuroBasket 18. – 22. června 2025

FIBA U19 Women’s Basketball World Cup

12. – 20. července 2025

Pozornost ke studiu naopak obrátily dvě pivotky v aktuálním výběru trenérky Romany Ptáčkové.

Anežka Kopecká si rovnou střihla medicínu: „Jsem moc ráda, že jsem zvládla všechny zkoušky na mé vysoké škole a před nimi jsem si určitě říkala: To dám.“

O úroveň jinde byla Julia Reisingerová, jež navíc překonávala překážku v podobě jazyka. „Největší výzva? Asi projít testem španělštiny a dostat se na vysokou školu ve Španělsku,“ prozradila.