Ve hře o šampionát jsou nová jména, Zídek čeká. Češi zahájili přípravu

Převážně střelecký trénink doplněný o základní nácvik herních kombinací v nymburské školní hale. A zapomínat na dovolené či individuální přípravu. To byl plán prvních hodin.

„Sezonu jsem skončil někdy v půlce května, takže měsíc a půl jsem měl bez basketbalu. Začátkem července jsem se začal připravovat individuálně včetně basketbalu. Před startem jsem měl pár dnů volna, abych si ještě trochu odpočinul,“ přiblížil pivot Patrik Auda pro web České bsketbalové federace.

Po delší pauze od týmového basketbalu si pochvaluje, že si může opět naplno užívat hru pět na pět: „Je to super být zase zpátky s klukama. Nemám rád, když je přes léto hodně volna. Teď jsme tady a můžeme trénovat. Zase to bude zábava.“

Podobný program léta zvolil opavský rozehrávač Jakub Šiřina. „Jako každý rok jsem se připravoval se svým individuálním trenérem v posilovně a na atletice. Letos za mnou do Opavy přijel i (kondiční trenér reprezentace) Michal Miřejovský, který se mnou udělal čtyřdenní minisoustředění,“ pochvaluje si.

Po dlouhé sezoně, ve které cestoval po celé Evropě s opavským celkem v rámci Ligy mistrů, nabízí recept, jak si co nejlépe odpočinout. „Míč jsem držel zhruba deset dní před nároďákem. Dřív jsem balon nechtěl vidět, abych měl do basketu chuť. Myslím, že to splnilo účel,“ usmívá se.

Když už je řeč o míči, Češi dostali k dispozici zcela nový typ, se kterým se bude v Číně hrát mistrovství světa.

„Držel jsem ho poprvé. Je to o sto procent lepší než míč, se kterým jsme hráli doteď, ať kvalifikace nebo mistrovství. Tenhle molten je úplně jiný. Je to nejlepší balon za poslední roky. Skvěle drží v ruce a dá se chytit. To je pointa toho míče,“ ocenil Auda.

Ve čtvrtek, už v Kutné Hoře, se novinky od japonské firmy ujaly dva další páry rukou. Devatenáctiletý rozehrávač Vít Krejčí ze španělské Zaragozy je očekávaným doplněním kádru, stejně starý pivotman Miroslav Štafl z akademie GBA Europe naopak milým překvapením. O první šanci si řekl svými výkony na nedávném mistrovství Evropy juniorů.

Vít Krejčí zakončuje na tréninku české reprezentace Miroslav Štafl (v červeném) zakončuje na tréninku české reprezentace

Trenéři zároveň do nominace dopsali ještě další jména: rovněž devatenáctiletého Jana Zídka, tahouna české osmnáctky Davida Böhma a také zkušeného střelce Davida Jelínka z Andorry.

Oživení prvního týdne přípravy přišlo ve čtvrtek. Hráči se sešli na závodním okruhu za volantem motokár.

Čeští basketbalisté si z tréninku v Kutné Hoře odskočili na motokáry. Michala Mareše chválí Jaromír Bohačík a Petr Šafarčík.

V další dnech se k celku přidají zbývající nominovaní hráči v čele s rozehrávačem Tomášem Satoranským.

První herní prověrka čeká na český výběr v rámci na mezinárodního turnaje v Praze na Královce. Od 9. do 11. srpna přivítají další tři účastníky MS: Polsko, Tunisko a Jordánsko.