A „young guns“ neboli „mladé pušky“, jak je označila v oficiální nominaci Česká basketbalová federace, si vzal do parády také velezkušený Alejandro García Reneses, brzy osmdesátileté legendě španělského basketbalu však nikdo neřekne jinak než Aíto.
Od pondělí až do středy Bartoňův poradce pozoroval počínání hráčů ročníků 2007 až 2009.
„Zdá se mi, že v současnosti to mají kluci jednodušší, protože v komunikaci bývají sebejistější. Kde jsou ty časy, kdy se mladí kluci báli starších!“ zasmál se kouč, v jehož životopise objevíte trenérské štace u Barcelony, Badalony, Sevilly, Málagy, Gran Canarie, Girony, Alby Berlín i španělského národního mužstva.
I proto může srovnávat současnost s časy, kdy třeba v pekingském olympijském finále po palubovce kmital sedmnáctiletý Ricky Rubio a vedle něj další hvězdy jako Rudy Fernández, Juan Carlos Navarro či bratři Marc a Pau Gasolovi.
„Všichni vstupovali do seniorské kategorie ve velmi nízkém věku. Teď už to nebývá pravidlem, kromě reprezentace mají mladí hráči i celou řadu dalších lákadel,“ narážel například na atraktivitu zámořských univerzit.
Luboš Bartoň a Aíto García Reneses se věnovali mladým českým basketbalistům.
Ale zpátky do Čech, kde vedle energického Bartoně působil Reneses jako klidný element.
„Luboš mluvil o dost víc, hlavně k týmu. Maestro Aíto si bral jednoho až dva stranou. Měl možnost nám dovysvětlovat různé věci,“ přibližoval sedmnáctiletý Marek Houška, nadějný rozehrávač z Děčína, kde v aktuální sezoně i kvůli větší týmové marodce dostává výrazný prostor.
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Houška v nároďáku: Doufám, že si stihnu se Satym zahrát. Nervozita mě netrápí
A dále popisoval: „Probíral s námi detaily, které pak rozhodují o tom, jestli jste hráčem špičkové úrovně, nebo spíše průměrným. Bavili jsme se například o postavení nohou, pohybu v určitých herních situacích a podobných drobnostech.“
Rozlučka Tomáše Satoranského
v neděli 29. listopadu
Zápas proti Belgii v předkvalifikaci o EuroBasket 2029 bude tím posledním v reprezentační kariéře Tomáše Satoranského. Vstupenky jsou v prodeji.
Reneses se s Houškou potkal už na letním srazu, jiné talenty si pečlivěji prohlédl až nyní.
A zklamaný rozhodně nebyl: „Jsou na dobré cestě. Zdobí je sebevědomí i touha se učit. Poznal jsem, že všichni velmi pozorně poslouchali. Navíc mají výhodu i v tom, že jsou vysocí, zvládají ovšem hrát i dál od koše. Řekl bych, že je to dobrá generace. Ale ještě uvidíme.“
Taková setkání jsou totiž výjimečná.
Jen posuďte: objev Oli Higgins působí v zámoří na The Newman School, dostavit se naopak nemohli Martinové Šibal a Šimko, kteří hrají v barvách Columbus High School. V Německu se zlepšují Lukáš Smažák (Frankfurt) a Štěpán Ides (Norimberk), ve Španělsku zase Samuel Nohel (Murcia) s Matějem Bubnem (Badalona).
A dost možná brzy vyrazí do světa i další.
„Taková je zkrátka situace. I když z toho třeba nemáme radost, musíme se s tím naučit pracovat,“ uvedl Reneses, který i přes rozptýlení do různých prostředí věří, že by mladíci mohli v budoucnu reprezentaci pomoct.
Houška doplňoval: „Na hřišti i mimo něj si rozumíme. Vypíchl bych, že i z toho důvodu jsme si pár dní společně užili. Někteří kluci jsou v zahraničí a teď jsme mohli být zase pohromadě.“
Dobrá parta kolem výrazných osobností jako Tomáš Satoranský či Jan Veselý pak dovedla český basketbal mezi světovou špičku.
Naváží v budoucnu Houška a spol. na úspěchy odcházející generace?
Sledovat je bude také maestro Aíto.