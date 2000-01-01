České reprezentační výběry basketbalistek a basketbalistů přebírají nové dresy. Jak se vám líbí? S logem se značkou sportovního oblečení Peak se ženy představí už na zářijovém mistrovství světa v Berlíně a muži dokonce o pár dní dřív v úvodních duelech předkvalifikace o EuroBasket 2029.
Autor: CZ BASKETBALL/Blurry - Václav Mudra, Mikuláš Křepelka
Poprvé se do nového Češi a Češky oblékli vpředvečer Basketbalisty sezony v Mariánských Lázních. Natálie Stoupalová s českou vlajkou během focení dresu.
Autor: CZ BASKETBALL/Blurry - Václav Mudra, Mikuláš Křepelka
Nový dres s drápy, lví hlavou či škrábanci dostane před mistrovstvím světa v německém Berlíně i Petra Holešínská.
Autor: CZ BASKETBALL/Blurry - Václav Mudra, Mikuláš Křepelka
Vít Krejčí pózuje při focení nového oblečení pro české basketbalové reprezentace. V ruce má světlou variantu mikiny.
Autor: CZ BASKETBALL/Blurry - Václav Mudra, Mikuláš Křepelka
Číslo 27 má jediný český hráč v NBA Vít Krejčí připravené ve variantě bílé.
Autor: CZ BASKETBALL/Blurry - Václav Mudra, Mikuláš Křepelka
I modré.
Autor: CZ BASKETBALL/Blurry - Václav Mudra, Mikuláš Křepelka
Richard Bálint ve státnické podobě. Ukázal tmavou variantu pro volný čas.
Autor: CZ BASKETBALL/Blurry - Václav Mudra, Mikuláš Křepelka
Richard Bálint tentokrát v jednom z nových dresů pro české basketbalové reprezentace
Autor: CZ BASKETBALL/Blurry - Václav Mudra, Mikuláš Křepelka
Natálie Stoupalová si během focení nového dresu stoupla před saudkovské pozadí.
Autor: CZ BASKETBALL/Blurry - Václav Mudra, Mikuláš Křepelka
Nové dresy a další oblečení obdrží i reprezentanti a reprezentantky ve 3x3. Černé tričko a světlou mikinu představuje Kateřina Galíčková.
Autor: CZ BASKETBALL/Blurry - Václav Mudra, Mikuláš Křepelka
V červeném dresu a se šálou pro fanoušky se představuje reprezentační pivotka Julia Reisingerová.
Autor: CZ BASKETBALL/Blurry - Václav Mudra, Mikuláš Křepelka
Julia Reisingerová je oporou české sestavy už řadu let, před Berlínem však léčí zranění a její start není vůbec jistý.
Autor: CZ BASKETBALL/Blurry - Václav Mudra, Mikuláš Křepelka
Také český výběr basketbalistů na vozíku se může těšit na nové oblečení. Modrý dres právě oblékl Adam Šimonek.
Autor: CZ BASKETBALL/Blurry - Václav Mudra, Mikuláš Křepelka
Reprezentant v basketbalu 3x3 Josef Gale v tmavé verzi nové mikiny.
Autor: CZ BASKETBALL/Blurry - Václav Mudra, Mikuláš Křepelka
Reprezentant v basketbalu 3x3 Josef Gale v modrém dresu českého výběru
Autor: CZ BASKETBALL/Blurry - Václav Mudra, Mikuláš Křepelka
Takzvaně na fešáka jeden z reprezentačních pivotmanů Martin Peterka v polokošili.
Autor: CZ BASKETBALL/Blurry - Václav Mudra, Mikuláš Křepelka
Detail z nového reprezentačního dresu. Basketbalisty a basketbalistky ozdobí i lví hlava a další detaily z českého státního znaku.
Autor: CZ BASKETBALL/Blurry - Václav Mudra, Mikuláš Křepelka
S logem světového šampionátu vyběhnou v Berlíně české basketbalistky v září 2027. Na sobě budou mít nové oblečení.
Autor: CZ BASKETBALL/Blurry - Václav Mudra, Mikuláš Křepelka
Ondřej Sehnal účinkuje ve spotu představujícím nové dresy českých basketbalových reprezentantů.
Autor: CZ BASKETBALL/Blurry - Václav Mudra, Mikuláš Křepelka
Julie Pospíšilová pózuje během natáčení upoutávky na nové dresy českých basketbalových reprezentantů a reprezentantek.
Autor: CZ BASKETBALL/Blurry - Václav Mudra, Mikuláš Křepelka
Petra Holešínská pózuje během natáčení upoutávky na nové dresy českých basketbalových reprezentantů a reprezentantek.
Autor: CZ BASKETBALL/Blurry - Václav Mudra, Mikuláš Křepelka
Čeští basketbaloví reprezentanti dostali nové dresy. V oblečení od firmy Peak představili na kolonádě v Mariánských lázních.
Autor: CZ BASKETBALL/Blurry - Václav Mudra, Mikuláš Křepelka
Mimochodem: značka Peak se na minulém mistrovství světa objevila ve finále na obou stranách, nosili ji vítězní Němci i stříbrní Srbové.
Autor: AP
Toto je dosluhující podoba českých reprezentačních dresů od Nike. Národní tým žen během oficiálního focení před kvalifikací o MS 2026.
Autor: FIBA
Čeští basketbalisté Richard Bálint a David Böhm se povzbuzují během světové kvalifikace ještě v bílých dresech Nike.
Autor: Václav Mudra / CZ.basketball
Bílá varianta dresů pro českou basketbalovou reprezentaci od firmy Peak.
Autor: CZ Basketball / PEAK / Radek Vebr
Tento bude nosit Vít Krejčí.
Autor: CZ Basketball / PEAK / Radek Vebr
Modrá varianta dresů pro českou basketbalovou reprezentaci od firmy Peak.
Autor: CZ Basketball / PEAK / Radek Vebr
Tento bude nosit Tomáš Satoranský.
Autor: CZ Basketball / PEAK / Radek Vebr
Červená varianta dresů pro českou basketbalovou reprezentaci od firmy Peak.
Autor: CZ Basketball / PEAK / Radek Vebr
Tento bude nosit Emma Čechová.
Autor: CZ Basketball / PEAK / Radek Vebr