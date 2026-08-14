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OBRAZEM: Česko v novém, s korunkou a se škrábanci od lva. Basketbalisté mění dresy

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  13:38
České barvy na reprezentačních dresech pro basketbalisty a basketbalistky. Natálie Stoupalová s českou vlajkou během focení nového dresu pro české... Nový dres dostane před mistrovstvím světa i Petra Holešínská. Vít Krejčí pózuje při focení nového oblečení pro české basketbalové... Číslo 27 má jediný český hráč v NBA Vít Krejčí připravené ve variantě bílé. Vít Krejčí pózuje při focení nového oblečení pro české basketbalové... Richard Bálint pózuje při focení nového oblečení pro české basketbalové... Richard Bálint pózuje při focení nových dresů pro české basketbalové... Natálie Stoupalová během focení nového dresu pro české basketbalové reprezentace Nové dresy a další oblečení obdrží i reprezentanti a reprezentantky ve 3x3.... V červeném dresu a se šálou pro fanoušky se představuje reprezentační pivotka... Julia Reisingerová je oporou české sestavy už řadu let, před Berlínem však léčí...
České reprezentační výběry basketbalistek a basketbalistů právě přebírají nové dresy. Jak se vám líbí? S logem značky sportovního oblečení Peak se ženy představí už na zářijovém mistrovství světa v Berlíně a muži dokonce o pár dní dřív v úvodních duelech předkvalifikace o EuroBasket 2029.

Smlouva pro většinu českých národních týmů ovšem platí až od ledna 2027. Po Novém roce tedy čínská značka, kterou obouvají a nosí i Andrew Wiggins, Tony Parker a Dwight Howard, oblékne všechny reprezentace včetně mládežnických, výběrů ve 3x3 a basketbalistů na vozíku.

V Česku i po odchodu od Nike pokračuje tradice, kdy obě složky mají světlou variantu bílou, tmavá verze pro ženy je červená a muži sáhnou po modré barvě.

Podklad se lvem či lvicí, drápy se škrábanci, korunkou a lvím ocasem bude součástí nejen dresů, ale také volnočasové kolekce. Poprvé v historii bude i ona dostupná v oficiálním fanshopu.

Které dresy českých basketbalistů upřednostňujete?

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

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Aritma Praha vs. PovltavskáFotbal - 2. kolo - 15. 8. 2026:Aritma Praha vs. Povltavská //www.idnes.cz/sport
15. 8. 10:15
  • 1.55
  • 3.59
  • 4.18
Neratovice vs. Jablonec BFotbal - 2. kolo - 15. 8. 2026:Neratovice vs. Jablonec B //www.idnes.cz/sport
15. 8. 10:15
  • 2.15
  • 3.58
  • 2.36
Velké Hamry vs. ZápyFotbal - 2. kolo - 15. 8. 2026:Velké Hamry vs. Zápy //www.idnes.cz/sport
15. 8. 10:30
  • 4.54
  • 3.97
  • 1.45
Chrudim vs. VarnsdorfFotbal - 2. kolo - 15. 8. 2026:Chrudim vs. Varnsdorf //www.idnes.cz/sport
15. 8. 11:00
  • 4.12
  • 4.15
  • 1.46
Horní Ředice vs. Ml. Boleslav BFotbal - 2. kolo - 15. 8. 2026:Horní Ředice vs. Ml. Boleslav B //www.idnes.cz/sport
15. 8. 14:00
  • 2.20
  • 3.67
  • 2.27
Program a výsledky
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