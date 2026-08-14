OBRAZEM: Česko v novém, s korunkou a se škrábanci od lva. Basketbalisté mění dresy

Smlouva pro většinu českých národních týmů ovšem platí až od ledna 2027. Po Novém roce tedy čínská značka, kterou obouvají a nosí i Andrew Wiggins, Tony Parker a Dwight Howard, oblékne všechny reprezentace včetně mládežnických, výběrů ve 3x3 a basketbalistů na vozíku.
V Česku i po odchodu od Nike pokračuje tradice, kdy obě složky mají světlou variantu bílou, tmavá verze pro ženy je červená a muži sáhnou po modré barvě.
Podklad se lvem či lvicí, drápy se škrábanci, korunkou a lvím ocasem bude součástí nejen dresů, ale také volnočasové kolekce. Poprvé v historii bude i ona dostupná v oficiálním fanshopu.
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