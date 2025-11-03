Aíto mentorem, Pavlík a Camps asistenty. Bartoň přivedl parťáky k reprezentaci

Autor: ,
  14:20
Asistenty nového trenéra českých basketbalistů Luboše Bartoně budou Jan Pavlík a Španěl Salva Camps, roli mentora zastane španělská legenda Aíto García Reneses, který dovedl v roce 2008 Španělsko ke stříbru na olympijských hrách v Pekingu. Informovala o tom v tiskové zprávě Česká basketbalová federace.
Jan Pavlík mezi basketbalisty Brna slaví výhru.

Jan Pavlík mezi basketbalisty Brna slaví výhru. | foto: Jan Russnák / Basket Brno

Jan Pavlík na lavičce Brna
Jan Pavlík během time outu brněnského klubu
Jan Pavlík jako asistent trenéra Basket Brno
Primář intervenční radiologie Bulovky Radim Pavlík (vlevo) a ředitel nemocnice...
27 fotografií

Bartoň na konci září nahradil Španěla Diega Ocampa, který po dvou letech skončil po vzájemné dohodě. Na pozici asistentů měl krajana Lluíse Rieru a Jana Šotnara.

„Chtěl jsem mít jednoho cizince a jednoho Čecha s tím, aby cizinec měl přímou zkušenost s FIBA okny. Jak jsem zjistil během oslovování různých trenérů, tak bylo velmi těžké najít ty správné lidi, kteří se do toho profilu hodí a jsou samozřejmě volní, chtějí pomoct a pomůžou,“ uvedl Bartoň.

Asistent trenéra českých basketbalistů Luboš Bartoň na tréninku reprezentace před EuroBasketem v Praze

Garcíu Renesese známého pod basketbalovou přezdívkou Aíto nebude mít k dispozici na první akci, kterou budou duely kvalifikace mistrovství Evropy v pátek 28. listopadu doma proti Švédsku a o tři dny později v Estonsku.

„Bohužel na první okno nebude moct, protože už měl závazek ohledně velké kliniky, kterou dělá každý rok v Mexiku, a je tam bohužel časová kolize. Každopádně na druhé okno by měl být,“ prohlásil Bartoň s výhledem na dva zápasy na přelomu února a března se Slovinskem.

Osmasedmdesátiletý García Reneses vedl naposledy v sezoně 2022/23 Gironu. Má za sebou angažmá i v FC Barcelona, Joventutu Badalona, Unicaja Málaga, CB Sevilla, Grand Canarii a Albě Berlín. Ve španělské lize dovedl týmy devětkrát k titulu.

„Je jasné, že Aíto je největší jméno tohoto realizačního týmu. Je to legenda evropského basketbalu, ale i světového formátu jako mentor. Já jsem byl hrozně rád, když jsem ho oslovil, že na to bez přemýšlení kývnul,“ potěšilo Bartoně.

Nový trenér basketbalistů Bartoň: Na ME chyběl správný náboj, Balvín se nevrátí

„Budu se snažit, abych od něj čerpal co nejvíc basketbalu a vnímal jeho některé pohledy. Myslím, že to je věc, kterou já teď momentálně potřebuji. Není to ale jenom o mně, je to i o ostatních trenérech a potažmo hráčích, kteří z toho budou čerpat,“ uvedl Bartoň, který je zároveň koučem USK Praha.

Cení si toho, že García Reneses umí pracovat s méně zkušenými hráči. „Vnímám, že budeme mít spoustu mladých hráčů, a dobře vím, jaký on má cit pro to, aby viděl hráče a začal komunikovat, co by ten daný hráč měl a neměl dělat. Myslím, že těch přidaných hodnot tam může být spousta,“ prohlásil Bartoň, který s ním má dlouhodobý a nadstandardní vztah. „I když jsem byl v Americe, tak jsem se s ním snažil zůstat v kontaktu,“ dodal Bartoň.

Aíto Garcia Reneses na lavičce Alby Berlín

Šestačtyřicetiletý Camps vedl v ročníku 2023/24 jako hlavní kouč také Gironu, předtím tam působil jako asistent. V této roli byl předtím v Gran Canarii a v letech 2021 až 2023 také ve španělské reprezentaci po boku Sergia Scariola. „Má tedy zkušenosti přímo s tím, co děláme teď, což jsou FIBA okna a letní blok. Jeho hlavní úkol bude nastavení tréninkových jednotek a bude mi pomáhat skoro ve všem, co se týče obrany,“ konstatoval Bartoň.

Sedmačtyřicetiletý Pavlík je v současné době asistentem trenéra basketbalistů Brna. V minulém ročníku byl asistentem trenérky Natálie Hejkové u basketbalistek ZVVZ USK Praha, s kterými triumfovali v Eurolize. „Co se týče českého asistenta, chtěl jsem ho hlavně na scouting a aby byl spojnice mezi realizačním týmem a hráči. Primární práce Honzy Pavlíka bude scouting soupeře, práce s videem a práce s hráči,“ dodal Bartoň.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

MLS zveřejnila platy. Nejvíc ze všech má Messi, kolik berou Bucha, Lingr či Olatunji?

Zajímá vás, kolik si za rok vydělají čeští a slovenští fotbalisté v americké MLS? A jak jsou na tom v porovnání s největšími hvězdami v čele s Lionelem Messim? Tamní hráči mají kontrakt přímo s ligou...

Sparta - Bohemians 2:1, tři góly neplatily, bláznivé derby rozhodla vlastní branka

Tři góly odvolané, dva pro domnělé fauly, třetí kvůli ofsajdu. Tři uznané. Z bláznivé dohrávky 13. kola fotbalové ligy vyšla vítězně domácí Sparta, která tak udržela první příčku o dva body před...

Karviná - Sparta 2:1, další venkovní výbuch. Výhru domácím vystřelil Gning

Mohli se vrátit do čela tabulky s náskokem, místo toho klesají na druhé místo o skóre. Sparťanští fotbalisté znovu venku nevyhráli, ve čtrnáctém kole Chance Ligy podlehli 1:2 Karviné. Jediný gól...

Za ty peníze to stálo. Kajakář zveřejnil svůj sex v letadle, svaz ho za video ztrestal

Britský vodní slalomář Kurts Adams Rozentals dostal od národního svazu dvouletý zákaz činnosti za zveřejnění explicitních záběrů ze svého soukromí na sociálních sítích. Předloňský vicemistr světa do...

Nečas mezi boháči, předčil i Pastrňáka. Podívejte se, kdo v NHL bere víc než oni

Dočkal se. A jak se ukázalo, období plné všemožných dohadů, spekulací či zvěstí o případném odchodu se vyplatilo strpět. Martin Nečas podpisem nové smlouvy s Coloradem (na osm let za 92 milionů...

Aíto mentorem, Pavlík a Camps asistenty. Bartoň přivedl parťáky k reprezentaci

Asistenty nového trenéra českých basketbalistů Luboše Bartoně budou Jan Pavlík a Španěl Salva Camps, roli mentora zastane španělská legenda Aíto García Reneses, který dovedl v roce 2008 Španělsko ke...

3. listopadu 2025  14:20

Přibrždění střelci i bratři v útlumu. Kdo zatím v extralize nenaplňuje očekávání?

Svižný program se zastavil, přednost na chvíli dostane reprezentační hokej. Necelá polovina základní části je pryč, extraligové týmy mají prostor na odpočinek i hodnocení. Někde bude pozitivní, jinde...

3. listopadu 2025  14:05

Slavia - Arsenal v TV: kde sledovat Ligu mistrů živě?

Jeden z nejlepších týmů světa se v úterý večer ukáže v Edenu. Fotbalisté Slavie ve 4. kole Ligy mistrů přivítají lídra anglické ligy Arsenal. Kde můžete zápas nejprestižnější pohárové soutěže...

3. listopadu 2025  13:56

Dostál exceloval, i tak se ale omlouval. Jeho risk dříve vyděsil i Pastrňáka

Čas od času to vyzkouší. Riskantní tah, který vyjde jen hrstce brankářů. Lukáš Dostál si i tak věří. Možná proto, že mezi vybranou společnost už patří. Na jaře 2022 se zapsal mezi střelce v AHL, v...

3. listopadu 2025  12:48

Syllův úder správně jen za žlutou, řekla komise. Plzeňský Adu měl být vyloučen

Ačkoliv ta situace nápadně připomínala vyloučení Tomáše Chorého, byť s menší intenzitou, olomoucký fotbalista Abdoulaye Sylla dostal za úder do rozkroku Filipa Matouška pouze žlutou kartu. A podle...

3. listopadu 2025  12:22

Lakers mají nového hrdinu, Chicago prvně padlo. Krejčí dostal další šanci

Už jen jeden jediný neporažený tým zůstává v NBA - obhájci titulu Oklahoma City Thunder zapsali sedmou výhru, s posledními New Orleans Pelicans si hravě poradili 137:106. San Antonio Spurs nestačili...

3. listopadu 2025  7:33,  aktualizováno  12:11

Rozesmutnil Clintona, nepoznal Garnetta, debutoval proti Jordanovi. Zídkův rok 1995

Premium

Tenkrát poprvé. Třetího listopadu 1995 vyběhl Čech do zápasu NBA. A že má Jiří Zídek nač vzpomínat. Chicago Bulls. Michael Jordan. Dennis Rodman. United Center. Jen těžko hledat lepšího vypravěče na...

3. listopadu 2025

Poulíček už gratuloval spoluhráči, hvězdou byl ale on. Člověka to nabudí, říká útočník

Začátkem října v utkání na Spartě přišel o zuby a od té doby nastupuje s mřížkou jako dorostenec. Ve stejnou chvíli taky začal postrádat dvorního parťáka z lajny Tomáše Vondráčka a viditelně se herně...

3. listopadu 2025  10:55

Hráči přišli nepřipravení, vyčítá děčínský kouč Grepl. Zkritizoval také sebe

Dlouhé čekání basketbalistů Děčína na letošní domácí ligovou premiéru skončilo. Kvůli rekonstrukci haly přišla až po sedmizápasové venkovní sérii, návrat domů Válečníci oslavili vysokou výhrou 84:55...

3. listopadu 2025  10:50

Slovácko na rozcestí. Trenér Kameník skončil, tým přebírá Šumulikoski. A co dál?

Roman West, Ondřej Smetana... A nově i Jan Kameník. Poté, co po posledních vzájemných zápasech s Libercem skončili předčasně dva trenéři Slovácka, se to samé stalo dalšímu. A to všechno za pouhý...

3. listopadu 2025  10:30,  aktualizováno  10:48

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Litvínovský kouč Petr: Šli jsme do kopce, s Hradcem se nemůžeme rovnat

Stále barážové místo, jedenáctibodová mezera na Kladno a Mladou Boleslav, nedělní extraligová porážka doma 1:3 s Hradcem Králové po prospaném úvodu. I reprezentační přestávka bude v hokejovém...

3. listopadu 2025  10:07

NEJ Z LIGY: Úder do rozkroku za žlutou i prokletý Ramírez. A koho to objevil Zlín?

Že by snad pořadí v čele tabulky zůstalo chvíli neměnné? Ne! Závody o první místo ve fotbalové lize nekončí, teď je zase vedoucím celkem Slavia, která po výhře 2:0 nad Baníkem o skóre přeskočila...

3. listopadu 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.