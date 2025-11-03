Bartoň na konci září nahradil Španěla Diega Ocampa, který po dvou letech skončil po vzájemné dohodě. Na pozici asistentů měl krajana Lluíse Rieru a Jana Šotnara.
„Chtěl jsem mít jednoho cizince a jednoho Čecha s tím, aby cizinec měl přímou zkušenost s FIBA okny. Jak jsem zjistil během oslovování různých trenérů, tak bylo velmi těžké najít ty správné lidi, kteří se do toho profilu hodí a jsou samozřejmě volní, chtějí pomoct a pomůžou,“ uvedl Bartoň.
Garcíu Renesese známého pod basketbalovou přezdívkou Aíto nebude mít k dispozici na první akci, kterou budou duely kvalifikace mistrovství Evropy v pátek 28. listopadu doma proti Švédsku a o tři dny později v Estonsku.
„Bohužel na první okno nebude moct, protože už měl závazek ohledně velké kliniky, kterou dělá každý rok v Mexiku, a je tam bohužel časová kolize. Každopádně na druhé okno by měl být,“ prohlásil Bartoň s výhledem na dva zápasy na přelomu února a března se Slovinskem.
Osmasedmdesátiletý García Reneses vedl naposledy v sezoně 2022/23 Gironu. Má za sebou angažmá i v FC Barcelona, Joventutu Badalona, Unicaja Málaga, CB Sevilla, Grand Canarii a Albě Berlín. Ve španělské lize dovedl týmy devětkrát k titulu.
„Je jasné, že Aíto je největší jméno tohoto realizačního týmu. Je to legenda evropského basketbalu, ale i světového formátu jako mentor. Já jsem byl hrozně rád, když jsem ho oslovil, že na to bez přemýšlení kývnul,“ potěšilo Bartoně.
„Budu se snažit, abych od něj čerpal co nejvíc basketbalu a vnímal jeho některé pohledy. Myslím, že to je věc, kterou já teď momentálně potřebuji. Není to ale jenom o mně, je to i o ostatních trenérech a potažmo hráčích, kteří z toho budou čerpat,“ uvedl Bartoň, který je zároveň koučem USK Praha.
Cení si toho, že García Reneses umí pracovat s méně zkušenými hráči. „Vnímám, že budeme mít spoustu mladých hráčů, a dobře vím, jaký on má cit pro to, aby viděl hráče a začal komunikovat, co by ten daný hráč měl a neměl dělat. Myslím, že těch přidaných hodnot tam může být spousta,“ prohlásil Bartoň, který s ním má dlouhodobý a nadstandardní vztah. „I když jsem byl v Americe, tak jsem se s ním snažil zůstat v kontaktu,“ dodal Bartoň.
Šestačtyřicetiletý Camps vedl v ročníku 2023/24 jako hlavní kouč také Gironu, předtím tam působil jako asistent. V této roli byl předtím v Gran Canarii a v letech 2021 až 2023 také ve španělské reprezentaci po boku Sergia Scariola. „Má tedy zkušenosti přímo s tím, co děláme teď, což jsou FIBA okna a letní blok. Jeho hlavní úkol bude nastavení tréninkových jednotek a bude mi pomáhat skoro ve všem, co se týče obrany,“ konstatoval Bartoň.
Sedmačtyřicetiletý Pavlík je v současné době asistentem trenéra basketbalistů Brna. V minulém ročníku byl asistentem trenérky Natálie Hejkové u basketbalistek ZVVZ USK Praha, s kterými triumfovali v Eurolize. „Co se týče českého asistenta, chtěl jsem ho hlavně na scouting a aby byl spojnice mezi realizačním týmem a hráči. Primární práce Honzy Pavlíka bude scouting soupeře, práce s videem a práce s hráči,“ dodal Bartoň.