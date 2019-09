Co Turci šílí? Basketbalisté trnuli u televize, ale zažijí bitvu o vše

Parádní zápletka, takřka dokonalé drama. Tedy pro ty, kterých se výsledek úterního šlágru skupiny E na mistrovství světa v Šanghaji mezi Tureckem a USA přímo nedotýkal. Mělo se to takhle: ve chvíli, kdy by Turci způsobili šok a zvítězili byť o jediný bod, museli by je Češi porazit ve čtvrtek minimálně o dvanáct bodů.

Měli k tomu setsakra blízko. Ale nemají nic.

„Trošku jsme slavili. A ta rána, když nám všem spadl kámen ze srdce… Porazit Turky je dost těžké samo o sobě, natož nějakým vyšším rozdílem. Teď jsou šance zase otevřené,“ vyprávěl Hruban.

Sestřih ze zápasu USA - Turecko:

Osmnáct tisíc diváků v hale Oriental Sports Center na střídačku tleskalo, bučelo, bouřilo - a zíralo. Američané prohrávali v samém závěru o dva body, když Jayson Tatum tak trochu zoufale s klaksonem střílel trojku… A soupeř ho fauloval! Jenže ze tří trestných hodů proměnil Tatum jen dva, prodlužovalo se.

Turecko - Česko Sledujte ve čtvrtek od 10.30 hodin online.

V koncovce nastavené pětiminutovky Turci zase vedli a ještě házeli trestné hody za nesportovní faul zoufale dotírajících Američanů.

„Několikrát už tam byl moment, kdy jsme si všichni říkali, že je to v háji, že Amerika už nemůže vyhrát,“ líčí Hruban a spoluhráč Patrik Auda přidával: „Když šli házet ty první šestky, jen jsme tak počítali, že mají dvě, plus budou držet míč, ještě vedli o bod, do konce pár sekund… Ty jo, to vypadá, že by si mohli nahnat dobrý náskok. Mysleli jsme, že něco trefí, že bude mít Amerika maximálně poslední těžkou střelu na vyrovnání.“

Místo toho přišel - naštěstí pro českou partu přišpendlenou u obrazovek v hotelu Ritz-Carlton - velký turecký kolaps. Všechny šestky Turci minuli. Zbytečně faulovali. Nedali poslední trojku. Hotovo, Američané slavili extrémně vydřený triumf 93:92.

Momentky z duelu USA - Turecko

„Prolítalo nám hlavou všechno možné. Já jsem se teda soustředil jen na zápas, jak to celé dopadne. Až do posledních chvil to byly pěkný nervy, ale nepočítal jsem naše varianty,“ říkal Auda. Nutnost zdolat Turecko dvouciferným rozdílem by z už tak náročného úkolu dělala takřka mission impossible.

Ale vzhledem k selhání Turecka je prostor pro naději.

„Turci k jejich smůle tu koncovku dost nezvládli. Neproměněné šestky, zbytečný faul. Sami si to prohráli, což může zanechat nějakou lehkou jizvu na sebevědomí,“ říká Hruban.

„Ideální čas, kdy je porazit, přichází. Favority nebudeme, to jsme nebyli od začátku; Turecko je na papíře silnější tým než my. Nemůžeme je porážet na denní bází, ale na na druhou stranu - z deseti zápasů dvakrát, třikrát uspět můžeme. Proč ne zrovna zítra?“

A stačilo by i o jediný bod. Díky tomu, že velké šanghajské drama nakonec dopadlo v český prospěch nejlépe, jak to šlo.