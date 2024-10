Basketbal u orlojů v Praze i Brně. Trojice mládežnických MS v Česku odhalila loga

Hned tři roky po sobě bude Česko hostit mládežnické mistrovství světa v basketbale. V roce 2025 uspořádá Brno šampionát dívek do 19 let, o rok později taktéž jihomoravská metropole přivítá MS dívek do 17 let a v roce 2027 se v Praze uskuteční MS chlapců do 19 let. Všechny tři šampionáty v pondělí oficiálně představily svá loga.