Basketbalistky letí na ME. Sebevědomé, ale s potíží, kterou měl i Satoranský

Před šampionátem stihly reprezentantky sedm cvičných utkání, i bez hlavní opory Julie Reisingerové, která léči zranění paty a EuroBasket vynechá, uspěly šestkrát. Dvakrát porazily Slovensko i Velkou Británii, po jednom zdaru přidaly proti Německu a Turecku.

„Výsledky sice vypadají slušně, ale jedinou prohru jsme zapsaly proti Lotyškám, jejichž úroveň podle mě odpovídá té nejlehčí, jaká bude na Evropě. Z toho mám trochu obavy,“ upozornila Březinová na pondělním otevřeném tréninku. „Skóre 6:1 neznamená, že teď porazíme všechny. Samozřejmě, že chceme, ale musíme být zdravě sebevědomé.“

Kapitánka basketbalové reprezentace žen Renáta Březinová hovoří s novináři před odletem na mistrovství Evropy do Izraele.

„Když jste na vítězné vlně, může být nálada pozitivní, ale někdy jsou naopak očekávání příliš vysoká. Přijde vám, že jste tak dobří, když tyto soupeře porážíte, ale reálně to tak být nemusí,“ podotýká asistent trenérky Romany Ptáčkové Petr Treml.

Ostrý test přinese týmu čtvrteční duel s Italkami (od 14:00 SELČ), v pátek basketbalistky nastoupí proti favoritkám skupiny Belgičankám (od 11:15) a v neděli změří síly s domácím Izraelem (od 17:00).

Ze čtyř čtyřčlenných skupin míří vítězky přímo do čtvrtfinále, družstva ze druhých a třetích míst do předkola, které by Češky hrály hned v pondělí 19. června v Tel Avivu. V případě postupu mezi první osmičku se přesunou do Lublaně, kde by nastoupily ve čtvrtek 22. a kde šampionát vyvrcholí.

„Základním cílem je určitě postup ze skupiny,“ hlásí zkušená Tereza Vyoralová, jež se chystá už na šestý EuroBasket. „Nemůžeme spoléhat jen na to, že porazíme Izrael, který bude navíc hrát doma. Když do všech třech zápasů koncentrovaně vstoupíme, tak jsou hratelné. A určitě by se nám ulevilo, kdybychom hned porazily Itálii, aby nezáleželo jen na posledním utkání.“

„Tři zápasy ve čtyřech dnech budou záhul, ale pak už v sobě máte adrenalin a energii, že postupujete, takže sílu bojovat dál vždycky najdete,“ usmívá se Březinová.

Navíc pokud Češky projdou do čtvrtfinále, dostanou se na dosah místenky v kvalifikaci o olympijské hry v Paříži v roce 2024. Účast na ní si zajistí prvních šest celků šampionátu.

Trenérka Romana Ptáčková dohlíží na české basketbalistky.

Poslední test absolvovaly reprezentantky ve čtvrtek za zavřenými dveřmi proti Slovenkám, pak měly dva dny volno a v pondělí pozdě večer nabírají směr Izrael. V Tel Avivu přistanou v úterý kolem třetí ráno místního času.

„V úterý už máme v plánu dokonce dva tréninky, aby se do toho holky co nejrychleji dostaly, protože jen jedna fáze bude v zápasové hale,“ přibližuje asistent Treml.

Společně s kolegy z realizačního týmu řeší nepříjemnost v podobě zranění jedné z opor Veroniky Voráčkové, která si v posledním přípravném mači znovu pochroumala už několikrát zraněný kotník.

V pondělí netrénovala, nicméně s výpravou odletí a trenéři neuvažovali, že by ji ze soupisky vyškrtli. Věří, že se dá do pořádku.

Česká křídelnice Veronika Voráčková

„Takhle těsně před Evropou je to neštěstí, situaci bych přirovnala k Satymu, který ale podle mě měl delší dobu na zotavení, zatímco Vory to zase nemá tak hrozné,“ přirovnává Vyoralová případ Voráčkové k lídrovi mužské reprezentace Tomáši Satoranskému, který si poranil kotník před loňským EuroBasketem, jehož skupinu Češi odehráli v Praze.

„Je to asi podobné,“ souhlasí Treml. „Uvidíme den po dni, jak to půjde, jestli bude připravena hned na začátek, nebo budeme ve stejné situaci jako muži a budeme váhat, které utkání je pro nás důležité a ve kterém ji nasadíme. Samozřejmě je to pro ni hrozně těžké, protože by chtěla pomoct. Navíc není úplně jednoduché nastoupit do rozhodujícího utkání, když osm dní nic neděláte, jen cvičíte a cvičíte.“

Dvanáctičlenná nominace má průměrný rok narození 1999, pět hráček pozná mistrovství Evropy poprvé, dalších pět startovalo na šampionátu před dvěma roky, kde Češky skončily bez výhry poslední ve skupině a celkově 15. Březinová si připíše třetí účast, rekordmankou je Vyoralová, která burcuje: „Doufám, že uděláme lepší výsledek než posledně.“