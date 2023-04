Těžká mise se blíží. Basketbalisté začnou předkvalifikaci o OH 2024 v Tallinnu

Národní tým se do bojů o účast na pařížské olympiádě dostal díky postupu do druhé fáze kvalifikace mistrovství světa. Evropská předkvalifikace se odehraje ve formátu dvou turnajů, v nichž budou dvě skupiny po čtyřech týmech. Z nich postoupí dva nejlepší do semifinále, do další části kvalifikace projde jen vítěz každého z turnajů. Druhý evropský turnaj bude hostit Istanbul.

Česká reprezentace figuruje před losem v prvním výkonnostním koši spolu s Polskem. Vedle domácího Estonska dostane do skupiny ještě Izrael, nebo Bosnu a Hercegovinu z čtvrtého koše a Severní Makedonii, nebo Portugalsko z osmého.

V africké zóně se bude předkvalifikace hrát v nigerijském hlavním městě Lagosu, turnaj v americké zóně bude hostit Argentina. O pořadateli soutěže v asijské zóně se ještě nerozhodlo.