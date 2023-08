Dvacet trojek? Skvělé číslo, jsou to střelci, řekl Svoboda o argentinské palbě

V brněnské hale v Králově Poli, kde nikdy nehráli a kvůli opožděnému čtvrtečnímu příletu v ní stihli jenom lehký předzápasový trénink, předvedli hosté výjimečný střelecký koncert.

„Jsou to dobří střelci. Možná některé střely byly šťastné, ale je jen na nás, abychom je do nich nepustili. Brussino už byl během zápasu na koni, měli jsme ho zastavit. On ale prostě ukázal, jaký je hráč. Tohle proměňovat umí. Pro nás je to poučení, abychom nikoho nenechali takhle rozstřílet,“ uznal kvality soupeře český reprezentant Matěj Svoboda, sám autor 13 bodů.

Studijního materiálu si český tým ze střetu s renomovaným protivníkem odnesl mnoho. „Jsem si stoprocentně jistý, že od minulého turnaje v Portugalsku jsme se hodně zlepšili. Dnes jsme odehráli velmi dobrých prvních dvacet minut, s vyváženou obranou a útokem. Argentinci ale byli velmi dobří na pick-and-rollu, kdy jsme to dost dobře nečetli,“ hodnotil výkon svého celku trenér české reprezentace Diego Ocampo, který má za sebou první odkoučovaný zápas u českého výběru na domácí půdě.

Přestože skončil porážkou, našli v něm i jeho svěřenci řadu pozitiv. Především první poločas, v němž nejenže udrželi skóre na lichotivém stavu 47:53, ale také napáchali jen pět ztrát. V některých pasážích byli Češi k radosti 2102 fanoušků v až pětibodovém vedení.

„Za výkon se nemusíme vůbec stydět. Možná to bylo naše nejlepší utkání v této přípravné fázi. Ukázalo nám to, že jsme schopni hrát i s takovým týmem, jako je Argentina, na druhou stanu jsme viděli, že nám trochu vázne obrana. Obdržet 101 bodů je hodně,“ uznal Svoboda.

Takhle Argentinci svých dvacet trojkových pokusů složili: Nicolas Brussino se trefil sedmkrát (z pouhých deseti pokusů), Facundo Campazzo proměnil čtyři ze sedmi střel za tři body, Lucio Redivo dal čtyři z osmi. Další čtyři hráči se podělili o zbytek.

„Neudělali jsme dobrou práci při návratech do obrany. Většina jejich trojek byla z rychlého protiútoku. Kromě jedné pětiminutovky, kdy jsme neproměňovali nic, oni všechno a přestali jsme se vracet, jsme odehráli slušný zápas. Můžeme na něm stavět,“ uvedl Vít Krejčí, hrající po příletu ze zámoří svůj první „ostrý“ zápas na pozici prvního rozehrávače. „Argentině tady sice někteří hráči chyběli, ale pořád byla ve vynikajícím složení. Ukázala svoji kvalitu. Když ve čtvrté čtvrtině začali jejich kluci jezdit, jak Campazzo, tak Brussino, tak to byl fofr,“ smekl před vítězi.

Český basketbalista Vít Krejčí v zápase s Argentinou.

Argentinci mimo jiné s přehledem trestali české ztráty, jichž ve druhé polovině přibylo. K pěti z první půle přidali domácí po změně stran dalších jedenáct, z toho sedm ve třetí čtvrtině.

„Když jsme unavení, děláme chybná rozhodnutí, někdy jsou to chyby pod tlakem, ale přesto jde o jednoduché chyby. Musí se na tom pracovat, zaprvé dobře ovládat emoce, abyste mohl dělat správná rozhodnutí, a zadruhé na tom každý den pracovat,“ řekl kouč Ocampo.

I vzhledem ke kvalitě protivníka odešli Češi se vztyčenou hlavou. Krejčí s úsměvem přiznal, že se Campazzem si stačil během hry vyměnit i několik poznámek a postřehů. „Předvedl velké mazáctví. Vyhodil míč z autu tak, že mi ho hodil o nohu, nechal mě na balon sáhnout a hned mi ho vypíchnul. O tom jsme se spolu bavili, že je to fajn a kdy to udělat. Když jsem k němu zády, tak ho nevidím a on toho dokáže využít. Tyto věci se od tak vynikajících hráčů, jako je on, můžu naučit. Každý zápas proti nim je pro mě ohromná škola,“ přiznal Krejčí, jediný český hráč v NBA.

V neděli povede český národní tým do duelu s Belgií, který už bude generálkou na olympijskou předkvalifikaci.

„Čekám, že to bude trošku jiný styl hry. Viděl jsem, že má Belgie spoustu mladších kluků, takže možná budou trošku běhavější než Argentina. I Belgie je velice kvalitní tým a pro nás to bude velká prověrka. Věřím, že když se poučíme z dnešních chyb a dobře se připravíme, tak máme na to vyhrát a doručit tady fanouškův v Brně vítězství,“ plánoval Svoboda.