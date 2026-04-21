Ve skupině A se s domácím Německem představí Japonsko, Španělsko a Mali, v béčku budou hrát Maďarsko, Korea, Nigérie a Francie a v céčku Belgie, Austrálie, Portoriko a Turecko.
Vítězové skupin postoupí přímo do čtvrtfinále a celky z druhých a třetích míst čeká kvalifikace o postup mezi nejlepších osm.
České basketbalistky se na MS představí poprvé od roku 2014, kdy v Ankaře a Istanbulu skončily deváté. O čtyři roky dříve na turnaji v Karlových Varech, Brně a Ostravě získaly stříbro. Na dalších šampionátech v roce 2018 ve Španělsku a o čtyři roky později v Austrálii chyběly.