Češky proti světovým hvězdám. Ve skupině na MS v Berlíně je čeká USA, Čína a Itálie

Autor: ,
  19:09
České basketbalistky se na zářijovém mistrovství světa v Berlíně utkají v základní skupině D s obhájkyněmi triumfů z minulých čtyř šampionátů Spojenými státy americkými, Itálií a Čínou. Rozhodl o tom los v německé metropoli. MS se bude hrát od 4. do 13. září.

České basketbalistky nastupují k utkání s Mali v kvalifikaci o MS. | foto: Václav Mudra / CZ.BASKETBALL

Ve skupině A se s domácím Německem představí Japonsko, Španělsko a Mali, v béčku budou hrát Maďarsko, Korea, Nigérie a Francie a v céčku Belgie, Austrálie, Portoriko a Turecko.

Vítězové skupin postoupí přímo do čtvrtfinále a celky z druhých a třetích míst čeká kvalifikace o postup mezi nejlepších osm.

Caitlin Clarková na tréninku americké reprezentace.

České basketbalistky se na MS představí poprvé od roku 2014, kdy v Ankaře a Istanbulu skončily deváté. O čtyři roky dříve na turnaji v Karlových Varech, Brně a Ostravě získaly stříbro. Na dalších šampionátech v roce 2018 ve Španělsku a o čtyři roky později v Austrálii chyběly.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

21. dubna 2026  16:45,  aktualizováno  19:10

Češky proti světovým hvězdám. Ve skupině na MS v Berlíně je čeká USA, Čína a Itálie

České basketbalistky nastupují k utkání s Mali v kvalifikaci o MS.

České basketbalistky se na zářijovém mistrovství světa v Berlíně utkají v základní skupině D s obhájkyněmi triumfů z minulých čtyř šampionátů Spojenými státy americkými, Itálií a Čínou. Rozhodl o tom...

21. dubna 2026  19:09

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.